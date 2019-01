Trasporti | anche a Bari lunedì sciopero di 4 ore stop dalle 8 30 alle 13 30

Sciopero Trasporti lunedì 21 gennaio : stop per 4 ore a metro e bus. Fermi dalle 10 alle 14 anche i pullman a noleggio : Si prospetta un lunedì nero per i trasporti il prossimo 21 gennaio. I sindacati del settore hanno infatti dichiarato lo Sciopero dei lavoratori sia dei mezzi locali che dei pullman a noleggio su tutto il territorio nazionale. Lo stop interesserà i bus, sia urbani che extraurbani, e le metropolitane per quattro ore, con orari diversi a seconda della località e sempre rispettando le fasce di garanzia. Gli autobus noleggiati invece si fermeranno ...