Francesco Gullo a Cosenza con 'Campioni in Tour' il progetto di calcio e solidarietà : Il volto noto del reality calcistico 'Campioni il sogno' ieri a Cosenza per preparare anche al Marulla una tappa del suo tour benefico destinato alla raccolta di fondi per gli ospedali pediatrici . ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Giro d’Italia 2019 mai così ricco di campioni. Appeal e fascino hanno ormai raggiunto il Tour de France? : Prende sempre più forma la composizione del gruppo partenti per il Giro d’Italia 2019. La 102a edizione della più importante corsa a tappe italiana, che prenderà il via l’11 maggio da Bologna e si concluderà a Verona il 2 giugno, può già contare sulla sicura presenza di numerosi protagonisti del ciclismo mondiale. Se poi dovesse trovare conferma l’indiscrezione riportata la scorsa settimana dalla Gazzetta dello Sport secondo la ...

Tour de France - annunciate le prime 20 squadre che prenderanno parte all’edizione 2019 : Tour de France, sono stati annunciati i 18 team ammessi di diritto alla corsa a tappe, più i nomi di due delle quattro wild-card a disposizione degli organizzatori Gli organizzatori del Tour de France hanno annunciato 20 delle 22 squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Grande Boucle in programma nel prossimo mese di luglio. Ai 18 team ammessi di diritto in base all’accordo con l’Uci (Unione ciclistica ...

Ciclismo - Enric Mas : “Sono pronto per andare al Tour de France - voglio vincere” : Enric Mas sarà il capitano della Deceuninck-Quick Step al prossimo Tour de France, il giovane spagnolo è reduce dal secondo posto all’ultima Vuelta e sembra essere pronto per affrontare la Grande Boucle come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Marca: “Alcune persone mi dicono che ho saltato un passo non andando al Giro d’Italia ma ho corso due volte la Vuelta e mi sento pronto ad andare in Francia. Quella corsa è ...