The Last Ship 5 in Italia con gli ultimi episodi dal 19 gennaio : Eric Dane sarà il capitano Tom Chandler per l’ultima volta : "Adesso non siamo più solo una nave, siamo una flotta", queste sono le parole del capitano Tom Chandler (Eric Dane) che daranno il via a Last Ship 5. La quinta e ultima stagione della serie andrà finalmente in onda in Italia su Premium Action e Sky da oggi, 19 gennaio, con un singolo episodio al giorno per un totale di 10 settimane. I fan dell'amato capitano e dell'equipaggio del cacciatorpediniere USS Nathan James, della Marina degli ...

Criticato Red Dead Redemption 2 - il director di Uncharted e The Last of Us ci va giù pesante? : Red Dead Redemption 2 è stato riconosciuto all'unanimità come un capolavoro a tutto tondo. Critica specializzata e semplici appassionati hanno acclamato - addirittura già prima della sua uscita su PlayStation 4 e Xbox One lo scorso ottobre - l'ultimo titolo di Rockstar Games come la massima espressione delle esperienze open world. Ed è certamente innegabile che lo "spaghetti western" della casa di Grand Theft Auto abbia messo sul piatto un ricco ...

Il director di God of War tesse le lodi di The Last of Us : God of War di Santa Monica Studios è stato immediatamente accolto con entusiasmo per la sua incredibile storia, lo sguardo intenso sulla relazione tra Kratos e Atreus e le elettrizzanti meccaniche di gioco. Generalmente salutato come un capolavoro, il director del gioco sta ora "cantando" le lodi di un altro titolo che fa della componente narrativa uno dei punti più forti, The Last of Us di Naughty Dog.Come riporta Comicbook, il director Cory ...

Il director di The Last of Us critica la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2 : Molte volte accade che uno sviluppatore esprima la propria opinione su un gioco di qualcun'altro altro. Stavolta Bruce Straley, director di The Last of Us, ha criticato la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2.Questa, come segnala Segmentnext, è stata una critica alla mancanza di libertà all'interno della storia del gioco, lo sviluppatore non si riferiva al gioco in sé.Le critiche a RDR2 sono state fatte in modo rispettoso e aperto. ...

The Flash 5 e Arrow 7 - anticipazioni Usa : il ritorno di Cicada e la sorellastra di Oliver : Negli Stati Uniti sono imminenti i debutti di metà stagione delle serie che fanno parte dall'Arrowverse sull'emittente The CW. Il 15 gennaio riparte The Flash con il decimo episodio della quinta stagione, dove rivedremo Nora Allen, la futura figlia di Barry e Iris, e il ritorno del villain Cicada. La serie, prima del crossover Elseworld, si era congedata dal pubblico il 4 dicembre con l'ottavo episodio che ha permesso alla serie di arrivare ...

The Last of Us Part 2 : il gioco raggiunge traguardi strabilianti mentre uno sceneggiatore prende parte al motion capture : The Last of Us: Part II è ancora avvolto da una cospicua coltre di mistero, e tra le poche notizie che ogni tanto ci giungono sullo stato dei lavori, oggi apprendiamo come uno degli sceneggiatori del gioco sarà effettivamente presente all'interno del titolo.Inoltre l'animatore Jonathan Cooper‏ ha fatto un post su Twitter dichiarando di aver assistito ad un traguardo incredibile raggiunto nel gioco, qualcosa che lui stesso avrebbe voluto ...

Uno degli sceneggiatori di The Last of Us : Part 2 sarà presente nel gioco : The Last of Us: Part II è ancora avvolto da una cospicua coltre di mistero, e tra le poche notizie che ogni tanto ci giungono sullo stato dei lavori, oggi apprendiamo come uno degli sceneggiatori del gioco sarà effettivamente presente all'interno del titolo.Come riporta Twinfinite, la sceneggiatrice del gioco, Halley Gross, prenderà Parte del gioco. Non ci è dato sapere se interpreterà un personaggio rilevante o meno, oppure se prenderà Parte ad ...

Nintendo Switch Online : Blaster Master e Zelda II : The Adventure of Link in arrivo tra i giochi NES : Come ormai saprete, Nintendo Switch Online non permette solo sfide Online tra amici, ma vi consente anche di accedere a un ampia selezione di giochi classici NES e, le nuove aggiunte, sono in programma la prossima settimana.Come segnala Gematsu, Nintendo ha annunciato che a partire dal prossimo 16 gennaio, gli utenti Nintendo Switch Online potranno giocare ad altri due classici, ovvero Blaster Master e Zelda II: The Adventure of Link.Qui sotto ...

Il poster del film What Still Remains è molto simile alla copertina di The Last Of Us? Il director del gioco ci ride su : Qualche giorno fa un utente di Twitter, Rob Trench, ha pubblicato una comparazione del poster pubblicitario di What Still Remains, film di Josh Mendoza uscito lo scorso agosto negli Stati Uniti e disponibile su Netflix, con la copertina di The Last of Us, evidenziando come diversi elementi della pellicola (scenografia, abbigliamento e posa dei personaggi) sono ripresi di peso dal concept del videogioco.Il film, a dire il vero, non si discosta ...

The Last of Us Part 2 : nuove indiscrezioni suggeriscono l'arrivo del gioco quest'anno : Sony ha ancora una manciata di esclusive di grande impatto per PS4 prima che la console lasci il posto a PS5 e, tra questi grandi giochi, figura The Last of Us Part 2. I moltissimi fan in attesa ancora si chiedono quando uscirà il titolo e, al momento, nessuno può rispondere con sicurezza a questa domanda.Tuttavia, come riporta Gamingbolt, secondo l'ex editor di IGN, Alanah Pearce, che sta attualmente lavorando a Rooster Teeth, l'imminente ...

The Last of Us Part 2 : il multiplayer includerà la personalizzazione dei personaggi e uno store in-game : I dettagli su The Last of Us: Part 2 di Naughty Dog non sono stati moltissimi dall'E3 2018, ma le informazioni sono ancora più rare per quanto riguarda l'aspetto multiplayer del titolo. Proprio come il primo capitolo, The Last of Us Part II conterrà il multiplayer, ma fino ad oggi non eravamo in possesso di molti dettagli. Ora, però, un annuncio di lavoro ha svelato qualche informazione in più.Come segnala Dualshockers, verso la fine del 2018, ...

Il team di The Last Night è alla ricerca di nuovi investitori : The Last Night è un platform open-world cyberpunk annunciato durante l'E3 2017. Il titolo ha fatto perdere le sue tracce fino al 2018, anno in cui gli sviluppatori assicurano che lo sviluppo procede secondo i piani. Sembra che però qualcosa non abbia funzionato.Come riporta PC Games, il creatore del gioco Tim Soret ha pubblicato un post su Twitter dichiarando che il team è attualmente alla ricerca di nuovi investitori a causa di "enormi problemi ...

The Last Knights film stasera in tv 30 dicembre : cast - trama - streaming : The Last Knights è il film stasera in tv domenica 30 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Last Knights film stasera in tv: cast La regia è di Kazuaki Kiriya. Il cast è composto da Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie. The Last Knights film stasera in tv: trama Il prode cavaliere Raiden è nominato erede ...

The Last of Us : Part II : Naughty Dog ci parla della competizione intelligente tra gli studi Sony : I ragazzi di Naughty Dog stanno lavorando duramente nello sviluppo di The Last of Us: Part II e durante una recente intervista l'Art Director John Sweeney ed il Director of Communications Arne Meyer hanno condiviso qualche curiosità sul modo di lavorare degli studi Sony.Come riporta TWINFINITE, i due sviluppatori affermano che giocare titoli di altri studi aiuta a sviluppare nuove idee, nel caso poi di capolavori come God of War, Marvel's ...