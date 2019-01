The European House - Ambrosetti diventa partner strategico di Fundacion Contador e della

Com'è il nuovo complesso di telescopi dello European Sou The rn Observatory : Ecco schierati nel deserto di Atacama quattro nuovi cacciatori di esopianeti. Ce ne parla questo filmato in occasione della loro inaugurazione

Com’è il nuovo complesso di telescopi dello European SouThern Observatory : Quattro cupole per quattro occhi potentissimi che andranno a caccia di esopianeti simili alla Terra e, forse, persino abitabili. Sono Europa, Io, Ganimede e Callisto (dai nomi delle lune galileiane di Giove), i quattro telescopi nuovi di zecca del sito di osservazione del Paranal, nel deserto di Atacama, già famoso per la presenza del Very Large Telescope (o Vlt) dell’Eso. Il complesso, che ha il nome di Speculoos (Search for habitable ...