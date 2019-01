Temperature polari in Svizzera

Molise flagellato da bufere di neve - raffiche di vento e Temperature polari. Allerta arancione da stasera e fino a domani : Decine i soccorsi prestati agli automobilisti in difficoltà dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto 'liberare' anche un'autoambulanza diretta al Cardarelli. In azione anche le associazioni di ...

Freddo per la nebbia da inversione in pianura Padana - giornata di ghiaccio in molte località : Temperature massime di -1°C dopo le minime polari! : temperature massime sottozero oggi in alcune località di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: dopo le minime polari della notte con picchi di -8°C in Emilia, anche nelle ore diurne la colonnina di mercurio s’è mantenuta sottozero come a Correggio (-7,2°C/-1,5°C), Novi di Modena (-4,8°C/-0,6°C), Parma (-5,7°C/-1,2°C), Roverchiara (-3,5°C/-0,5°C), Lendinara (-3,6°C/-0,6°C), Carpiano (-2,6°C/-0,6°C), Novara (-3,1°C/-0,9°C), Casale ...