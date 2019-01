Tabellone Australian Open 2019 | risultati e accoppiamenti in tempo reale Fabio Fognini

Australian Open 2019 - Tabellone maschile : Nishikori e Zverev rapidamente agli ottavi - saluta Goffin : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare maschile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. Avanza cedendo un set il serbo Novak Djokovic, che sbarra la strada al talentuoso canadese Denis Shapovalov, ed ora il numero uno se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, che liquida in tre set, a sorpresa per la facilità con cui lo ha fatto, il belga David Goffin, in partita ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : Halep elimina Venus - rimonta vincente di Naomi Osaka - out Giorgi : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. La romena Simona Halep dopo aver sofferto nei primi due incontri elimina rapidamente la statunitense Venus Williams ed agli ottavi incrocerà l’altra Williams, Serena, che oggi ha passeggiato tranquillamente contro l’ucraina Dayana Yastremska, letteralmente dominata ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi cede a Karolina Pliskova

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Federer e Nadal agli ottavi - Seppi e Fabbiano ko

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : Amanda Anisimova è la prima millennial agli ottavi di uno Slam : Completato il terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare femminile agli Australian Open: la copertina di giornata è tutta per la statunitense di origini russe Amanda Anisimova, prima millennial a raggiungere gli ottavi di finale di un torneo dello Slam. La 17enne spazza via la bielorussa Aryna Sabalenka, da molti considerata una delle favorite al titolo. La sua prossima avversaria sarà la ceca Petra Kvitova, che si libera in due ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : Maria Sharapova di carattere sconfigge Caroline Wozniacki. La danese costretta ad abdicare : Quinta giornata in questi Australian Open 2019 di tennis e primi risultati in arrivo. Nel tabellone femminile, il confronto tra la campionessa del 2018 Caroline Wozniacki (n.3 del mondo) e la russa Maria Sharapova (n.30 WTA) era senza dubbio tra gli incontri più attesi. Le due “belle” del tennis mondiale si sono affrontate all Rod Laver Arena a Melbourne e lo spettacolo non è mancato. Ha prevalso la trionfatrice del 2008, con il ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Djokovic - Zverev e Fognini

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi affronterà Karolina Pliskova

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : avanti Serena e Venus Williams. Brivido Halep : va sotto di un break nel terzo - ma rimonta e passa : Con la quarta giornata degli Australian Open arriva anche il completamento dei match di secondo turno femminile: la parte alta del tabellone che va ad allinearsi a quella bassa con la certezza di regalare diverse partite di elevato livello. Corre un grande rischio, per la seconda volta, Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, va in diverse occasioni vicina a chiudere la partita contro l’americana Sofia Kenin in due set, senza ...

Australian Open 2019 - Tabellone maschile : Djokovic piega Tsonga - Zverev soffre ma vince - Thiem ko : Quarta giornata di questi Australian Open 2019 di tennis che va in archivio, andando a completare il quadro dei qualificati al terzo turno del tabellone maschile e femminile. Si sono tenuti i match della parte alta del main draw e i protagonisti tra gli uomini non sono certo mancati. C’era grande attesa per il confronto tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.177 del ranking). Il transalpino, reduce da uno ...