Superbowl 2019 | tutti gli ospiti | le star e i cantanti dell’evento C’è il concerto dei

(Di sabato 19 gennaio 2019) Domenica 3 febbraio si disputerà l’attesissimo LIII Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, l’atto conclusivo della NFL (il campionato statunitense di football americano). Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) si affronteranno due squadre a caccia dell’anello ma come sempre il Super Bowl non è soltanto una partita, è un vero e proprio show seguito da 130 milioni di statunitensi e venduto in tutto il Pianeta con un giro d’affari davvero impressionante. Le cifre che girano attorno a questo evento sono semplicemente sbalorditive e non poteva mancare il tradizionale Halftime Show: durante l’intervallo, infatti, andrà in scena uno spettacolo musicale che da molti è considerato uno dei punti di forza della kermesse.Ilsarà tenuto dai Maroon 5, storica banda pop rock guidata da Adam Levine affiancato da Jesse ...