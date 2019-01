Squalifica Koulibaly – Parla il legale del Napoli : “questa vicenda mi lascia senso di impotenza” : Tutta l’amarezza del legale del Napoli dopo la decisione della Corte d’appello della Figc di respingere il ricorso per la Squalifica di Koulibaly “Questa vicenda dopo più di vent’anni di militanza nell’ordinamento sportivo mi lascia un senso di impotenza, di sconfitta e di grande delusione“. Lo dice il legale del Napoli, Mattia Grassani, tornando ai microfoni di Radio Crc della decisione della Corte ...

Squalifica Koulibaly – Ricorso rifiutato - le motivazioni del presidente della Corte d’appello Figc : Rigettato il Ricorso di Koulibaly per le due giornate di Squalifica: il presidente della Corte d’appello Figc spiega le motivazioni della decisione “Tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma serve il rispetto delle regole. Le regole non le possono cambiare i giudizi“. Lo dice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Figc, in merito alla decisione di non accogliere il Ricorso del Napoli, ...

Squalifica Koulibaly - furia De Laurentiis : “mi vergogno di far parte di questo sistema” : Nella giornata di ieri sono state confermate le due giornate di Squalifica nei confronti del difensore Koulibaly, decisione che ha fatto infuriare il presidente De Laurentiis ai microfoni de Il Mattino: “anche stavolta il sistema, inteso come organizzazione, ha dimostrato di non saper cambiare, punendo la vittima e non il carnefice. Se andiamo avanti così, il calcio rischi seriamente di implodere, di farsi male da solo. Mi vergogno ...

Squalifica Koulibaly - il Napoli : «Persa una grande occasione» : Il ricorso rigettato per la Squalifica di Kalidou Koulibaly oggi a Roma ha confermato lo stop di due turni per il calciatore azzurro dopo gli episodi razzisti di Milano contro l'Inter dello...

Napoli – Confermate due giornate di Squalifica per Koulibaly - l’indignazione di Grassani : “situazioni non degne di un Paese civile” : La Corte federale d’appello della Figc conferma le due giornate di squalifica per Kalidou Koulibaly: le parole dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani dopo l’udienza Kalidou Koulibaly non scenderà in campo nel match tra Napoli e Lazio, in programma domenica sera al San Paolo. La Corte federale d’appello della Figc ha deciso di non accogliere il ricorso del club azzurro, mantenendo dunque le due giornate di squalifica ...

Calcio : confermati i due turni di Squalifica per Koulibaly e Meité : Confermata la squalifica per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. La Prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha respinto il ricorso del club partenopeo che chiedeva lo sconto di ...

Napoli-Lazio - ricorso Koulibaly respinto : confermata la Squalifica : NAPOLI LAZIO ricorso Koulibaly – Kalidou Koulibaly non potrà giocare domenica sera nel posticipo del San Paolo della 20.30 quando il suo Napoli affronterà la Lazio di Simone Inzaghi, dovendo scontare la seconda delle due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo dopo l’espulsione in Inter-Napoli del 26 dicembre. Napoli Lazio ricorso Koulibaly respinto La […] L'articolo Napoli-Lazio, ricorso Koulibaly respinto: ...

Napoli - Koulibaly a Roma per il ricorso contro la Squalifica : al suo fianco De Laurentiis : Kalidou Koulibaly cercherà di vedere eliminata la squalifica a seguito di quanto accaduto durante la gara tra Inter e Napoli Kalidou Koulibaly è arrivato presso la sede della Corte d’Appello della Figc a Roma dove tra poco sarà discusso il ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica che gli è stata inflitta dopo il rosso rimediato in Inter-Napoli per l’applauso all’arbitro Mazzoleni. Il difensore del ...

Napoli - Squalifica Koulibaly - attesa per la decisione sul ricorso : Napoli - Approda oggi alle 13.30 alla corte d'appello della Figc il ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica inflitta a Kalidou Koulibaly , per l'espulsione contro l'Inter del 26 ...

Squalifica Koulibaly - domani la decisione sul ricorso del Napoli : L'obiettivo è ottenere una sentenza che faccia 'cultura' e 'politica'. O comunque giurisprudenza. A guidare la missione il numero uno in persona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che venerdì, alle ore 13.30, entrerà insieme a Koulibaly nell'...

Koulibaly e De Laurentiis discuteranno il ricorso contro la Squalifica : Sarà discusso domani alle 13.30 alla corte d'appello della Figc il ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica inflitta a Kalidou Koulibaly, per l'espulsione contro l'Inter del 26 ...

Napoli-Lazio - probabili formazioni : Koulibaly - Insigne - Allan e Marusic Squalificati : Napoli-Lazio è un confronto che mette di fronte due squadre di alto livello che possono certamente essere considerate tra le più forti del campionato di serie A. I padroni di casa stanno tenendo un ritmo notevole che li colloca al secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Juventus. Gli ospiti invece si trovano in quarta posizione e non nascondono le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima edizione della Champions League che lo ...

Ricorso Koulibaly - il Napoli prova a annullare Squalifica : Ricorso Koulibaly, ecco la strategia del Napoli- L’ultima immagine che abbiamo di Kalidou Koulibaly in un campo di Serie A, in campionato dunque, è quella di San Siro dello scorso 26 dicembre, quando mestamente abbandonava il terreno da gioco dopo essere stato espulso da Mazzoleni. Un applauso irriguardoso nei confronti del direttore di gara che […] L'articolo Ricorso Koulibaly, il Napoli prova a annullare squalifica proviene da Serie A ...