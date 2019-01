Sondaggi Europee | Lega vicina al 26% | caduta dei 5 Stelle | sono al 25 | 4

Sondaggi Europee - Lega e M5s in calo. Lieve aumento per Pd e Forza Italia : Lega e Movimento 5 Stelle continuano a scendere, ma salgono Pd e Forza Italia. Il Sondaggio Bidimedia, in vista delle Europee di maggio, registra che il partito di Salvini scende dell’1,4% rispetto a tre settimane fa attestandosi al 32,3%, e non si ferma neanche il calo del Movimento 5 Stelle che è al 24,2%, a soli 3 punti percentuali dal risultato del 2014. Al contrario le opposizioni, Partito democratico e Forza Italia, sono in crescita. Il ...

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - ecco il Sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Sondaggio - Matteo Salvini in versione Terminator : Europee - più eletti di Angela Merkel : Un Matteo Salvini in versione Terminator. Si parla della Lega e dei sondaggi in vista delle Elezioni Europee: come sottolinea affaritaliani.it, il Carroccio potrebbe avere il maggior numero di eurodeputati in assoluto, tra tutti i partiti del Continente. Le cifre emergono dalle proiezioni degli anal

Sondaggio - elezioni europee : destre sovraniste al 25% : Uno tsunami su 60 anni di Europa. E' quello che potrebbe abbattersi il prossimo 26 maggio, almeno stando allo scenario descritto dal centro studi Votewatch, che si basa sui più recenti sondaggi a livello continentale. Le destre nazionaliste, secondo questo scenario, potrebbero ambire alla soglia del

Sondaggio - elezioni europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten

Gilet gialli - europee e nuovi Sondaggi : Lega su - M5S giù : Che il banco di prova per questo governo siano le elezioni europee non ci piove, così come da mesi sembrano non cambiati i trend elettorali con le impennate della Lega ed i punti in meno per i grillini. Se Tap, trivelle, forse Tav ed ora banca Carige non agevolano la crescita dei Cinque Stelle rispetto al marzo scorso, il maggior risultato lo porta a casa Salvini. Ulteriore conferma post manovra economica e liti europee, con successivo accordo ...

Matteo Salvini - elezioni europee : il Sondaggio ribaltone tra moderati e sovranisti : Matteo Salvini l'ha definita 'un'occasione di quelle che capitano una volta in 50 anni'. La tornata di elezioni europee del prossimo 26 maggio potrebbe portare sconvolgimenti negli equilibri di potere ...

Elezioni europee e Sondaggi : ecco perché Di Maio va allo scontro : 'Donne e bambini li prendiamo noi'. L'apertura ai migranti della Sea Watch da parte di Luigi Di Maio non poteva non irritare Matteo Salvini . Ed è difficile pensare che il vicepremier grillino non ...

Sondaggi elettorali - alle europee domina la Lega : avanti di quasi 10 punti sul M5s : Le elezioni europee si avvicinano e i Sondaggi provano a rilevare le intenzioni di voto degli italiani: la Lega gode di un larghissimo consenso che la porterebbe ad essere il partito più votato per il Parlamento europeo, quasi 10 punti percentuali sopra il Movimento 5 Stelle. Nicola Zingaretti è invece nettamente favorito per le primarie del Pd.Continua a leggere

Sondaggi/ Europee - ecco il "partito" che deciderà il match tra M5s e Lega : Il SONDAGGIsta Ferrari Nasi analizza la situazione dopo il confronto del governo con Bruxelles, che dal punto di vista dei SONDAGGI risulta vincente