Sondaggi elettorali Ipsos | 10 punti di distacco tra Lega e M5S

Sondaggi elettorali pro Lega : il partito di Salvini sarebbe quasi al 36% : Sondaggi politici a gonfie vele per la Lega del vulcanico Matteo Salvini: secondo Nando Pagnoncelli al 18 gennaio il partito da lui guidato sarebbe arrivato a toccare la notevole percentuale di gradimento del 36% (35,8%) ad essere precisi. Gli intervistati hanno dichiarato di avere particolarmente apprezzato la linea Salviniana di chiusura totale per quanto concerne i flussi dei migranti (l'ormai famosa "chiusura dei porti") ed anche l'arresto ...

Sondaggi elettorali : Lega vicina al 36% - M5s scende al 25 - 4% : Le elezioni europee si avvicinano e i Sondaggi continuano a premiare la Lega: il partito di Matteo Salvini gode di un larghissimo consenso che lo porterebbe vicino al 36 percento delle preferenze. In calo il Movimento 5 stelle, che scende al 25,4 percento. Pd al 17,3 percento, Forza Italia al 7 percento.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - giù Lega e PD - in recupero M5S e FI : Sondaggi elettorali EMG, giù Lega e PD, in recupero M5S e FI Sostanzialmente stabile la maggioranza di governo secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG. Tuttavia si tratta questa volta di una stabilità che scaturisce da un arretramento della Lega e da un progresso del Movimento 5 Stelle. Cosa che raramente si osserva. E invece si restringe il gap tra i due alleati di governo. Che passa dal 4,9% al 4%. Sono oscillazioni ...

Sondaggi elettorali Index : forze giallo verdi in calo : Sondaggi elettorali Index: forze giallo verdi in calo Piccolo calo per le forze giallo verdi al governo. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita. La Lega perde lo 0,1 e si attesta al 33% mentre il Movimento 5 Stelle cala dello 0,2 e scende sotto la soglia al 23,9%. In quasi un anno i pentastellati hanno perso nove punti percentuali di consenso tanto che ora il Pd è distante solo sei punti. Erano quattordici ...

Sondaggi elettorali Demopolis : bene Lega e PD - male il M5S : Sondaggi elettorali Demopolis: bene Lega e PD, male il M5S Lega su, Movimento 5 Stelle giù. Il nuovo anno comincia con il segno più per il Carroccio secondo l’ultimo Sondaggio condotto dall’istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Il Carroccio, rispetto alla rilevazione di dicembre, guadagna lo 0,2 e sale al 32%. I Cinque Stelle iniziano il 2019 come avevano finito il 2018: perdendo consensi. Questa volta i pentestallati perdono un ...

Sondaggi elettorali - Matteo Salvini ispira più fiducia. Di Maio solo al terzo posto - dopo Conte : Secondo due Sondaggi, Demopolis e Emg Acqua, la Lega si conferma primo partito nel Paese, con il M5S che rimane pressocché stabile. salgono invece le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%). Peril 49% degli intervistati Matteo Salvini resta il leader politico che raccoglie più consensi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : giù la Lega - flessione per il M5S : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: giù la Lega, flessione per il M5S E’ la Lega a perdere più voti con l’inizio del nuovo anno, almeno secondo le intenzioni di voto registrate da Euromedia e Piepoli per Porta a Porta. Secondo i due istituti, il Carroccio, rispetto alla rilevazione di dicembre, perde tra lo 0,5 e il 2,7 attestandosi tra il 30,5% e il 31,2%. A compensare il calo della Lega ci sono gli alleati di centrodestra ...

Sondaggi politici elettorali : M5S in ribasso - italiani bocciano Governo in economia : SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano una discreta perdita da parte del Movimento 5 Stelle, che si allontana dalla vetta. I pentastellati si attestano al 25,2%, dopo aver perso l’1,1% rispetto alla scorsa settimana. Un deciso passo indietro per Luigi Di Maio, che si trova attualmente a sette lunghezze dalla Lega. Quest’ultima è stabile al 32,2% e non ha fatto segnare alcun cambiamento in confronto ...

Sondaggi elettorali - spunta il partito di Renzi e vale quanto Forza Italia : Un partito di Matteo Renzi, in caso di scissione dal Pd, varrebbe poco meno del 9%, esattamente quanto Forza Italia. È quanto emerge da un Sondaggio Winpoll che stima il valore di un'eventuale Forza politica guidata dall'ex presidente del Consiglio. Tra gli altri partiti, in calo le forze di governo: la Lega rimane prima, dietro perde colpi il M5s.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - in calo Lega e M5s : riprendono quota le opposizioni - a partire dal Pd : Gli ultimi Sondaggi mostrano un calo sia della Lega che del Movimento 5 Stelle. Il Carroccio, pur perdendo quasi due punti in un mese, resta saldamente il primo partito. Tornano a crescere le opposizioni, anche se di poco: in salita Pd, Fi e FdI. Negativo il giudizio degli italiani sulla manovra e sulle aspettative economiche per il 2019.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - alle europee domina la Lega : avanti di quasi 10 punti sul M5s : Le elezioni europee si avvicinano e i Sondaggi provano a rilevare le intenzioni di voto degli italiani: la Lega gode di un larghissimo consenso che la porterebbe ad essere il partito più votato per il Parlamento europeo, quasi 10 punti percentuali sopra il Movimento 5 Stelle. Nicola Zingaretti è invece nettamente favorito per le primarie del Pd.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : la Lega di Matteo Salvini perde consensi. M5S e Di Maio sempre peggio : Stando ai rilievi dell'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, l'anno 2018 si chiude con un calo del 3% dei consensi per la Lega, che si attesta al 33% circa da un iniziale 36,2%. Pur rimanendo ben oltre il 30%, la Lega ha iniziato a disegnare una traiettoria discendente che dalle elezioni dello scorso 4 marzo non era mai stata registrata.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - la Lega sempre più primo partito : cresce il divario con il M5s : La Lega è sempre più nettamente il primo partito: continua a crescere il divario con il Movimento 5 Stelle che, secondo gli ultimi Sondaggi, è a quasi sette punti di distanza. Due rilevazioni mostrano come il Carroccio superi nettamente il 30%, mentre il M5s non arriva neanche al 28%. Male il Pd e Forza Italia che non riescono a recuperare consensi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : la maggioranza degli italiani vuole investimenti su sanità e scuola : Il 75% degli elettori, secondo Demopolis, chiede interventi per il rilancio economico ed occupazionale, i due terzi la riduzione della pressione fiscale. Il 64% dei cittadini auspica investimenti nella sanità pubblica, il 58% lo snellimento della burocrazia. La maggioranza degli italiani vorrebbe inoltre un impegno più forte nelle politiche per l’ambiente e a favore della scuola pubblica.Continua a leggere