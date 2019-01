Snowboard – Doppietta da sogno per l’Italia nel gigante parallelo maschile | le parole dei

sportfair

: CHE DOPPIETTA!!! ???????? A Rogla l’Italia dello #snowboard domina il PGS maschile con il primo posto ?? di Edwin… - Coninews : CHE DOPPIETTA!!! ???????? A Rogla l’Italia dello #snowboard domina il PGS maschile con il primo posto ?? di Edwin… - flamminiog : RT @Coninews: CHE DOPPIETTA!!! ???????? A Rogla l’Italia dello #snowboard domina il PGS maschile con il primo posto ?? di Edwin #Coratti e il se… - JakobBara : RT @Fisiofficial: MAGICA DOPPIETTA ITALIANA A ROGLA NEL PGS DI SNOWBOARD: TRIONFA EDWIN CORATTI, SECONDO DANIELE BAGOZZA #WeAreFisi @Gazzet… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Coratti: “Tutto perfetto dall’inizio alla fine”. Bagozza: “Non me l’aspettavo”. Il d.s. Pisoni: “Arriviamo ai Mondiali belli carichi”. LaCoratti-Bagozza neldi Rogla e il quarto posto di Nadya Ochner in quello femminile hanno regalato all’Italia dellouna grande giornata. “Arriviamo ai Mondiali belli carichi – spiega il direttore sportivo Cesare Pisoni – In questa stagione abbiamo già fatto otto podi con otto atleti diversi. Per Bagozza è il primo in carriera e non è ancora in un gruppo sportivo militare. In più abbiamo Fischnaller e Ochner in testa alle classifiche di Coppa del mondo”.Chiaramente felici i due protagonisti. “Dall’inizio alla fine è stato tutto perfetto – svela Edwin Coratti -, sono contentissimo di essere riuscito ad ...