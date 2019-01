Sky Sport Serie A 20a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 23a giornata Premier e 18a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 18 e 20 gennaio 2019 Premier LEAGUE 6 match validi per la 23ma giornata (5 live e uno in differita) “Superderby” di Londra sabato all’Emirates: ARSENAL-CHELSEA ore 18.30, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga Torna il campionato tedesco, con 3 partite in diretta della prima giornata di ritorno <img ...

Motorsport - il 48esimo episodio su Sky Sport : Mondiale Rally Il campionato mondiale rally 2019 si appresta a prendere il via a Monte Carlo in quella che si presenta come una stagione tutta da gustare. I piloti e i team che ne saranno i ...

Juventus-Chievo si giocherà il 21 gennaio alle ore 20 : 30 - visibile su Sky Sport : L'osservatorio nazionale per la sicurezza delle manifestazioni Sportive ha deliberato il cambio di orario relativo alla partita di serie A Juventus-Chievo, inserita nel palinsesto della prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato: si giocherà quindi alle ore 20:30 del 21 gennaio 2019 e non alle 19:00 come inizialmente previsto. Juventus- Chievo, gara più difficile del previsto per i bianconeri? I clivensi fanalino di coda del ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 22a giornata Premier : Calcio Estero SKY Sport Premier LEAGUE 6 incontri in DIRETTA ESCLUSIVA tra il 12 e il 14 gennaio 2019 tutti disponibili anche su Sky Sport Uno Super match domenica a Londra: TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED ore 17.30, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Grande basket su Sky Sport NBA : 14 partite in una settimana : ... Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks , Sky Sport NBA e Sky Sport Uno, Commento live Francesco Bonfardeci e Davide Pessina Differita lunedì ore 14 e ore 18 su Sky Sport NBA Notte domenica 13-lunedì 14 ...

Superbike in tv - le gare saranno in chiaro su TV8. L’offerta sportiva di Sky si amplia sempre di più : Aumenta l’offerta di Sky in chiaro per quanto concerne il mondo dei motori: nel 2019 infatti sbarcherà in chiaro anche la Superbike, che andrà ad affiancarsi a Motomondiale e Formula 1. Lo ha annunciato Remo Tebaldi, da poche settimane ai vertici di TV8 e Cielo, che punta ad ampliare l’offerta dei due canali. Tebaldi ha affermato a digital-news.it: “Nel 2019, avremo una offerta sportiva dedicata ai motori più ricca del solito. ...

Sportitalia si sdoppia : doppio canale e su Sky arriva Sportitalia HD : Sportitalia si sdoppia e aumenta la qualità del suo segnale con Sportitalia HD. È la grande novità del 2019 per l’emittente guidata da Michele Criscitiello. L'articolo Sportitalia si sdoppia: doppio canale e su Sky arriva Sportitalia HD è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Torino su Sky Sport : dove vedere il posticipo della 15^ giornata : Il posticipo domenicale di questa quindicesima giornata di Serie A si giocherà tra Milan e Torino. Quello tra le due squadre, sarà un vero e proprio scontro per l’Europa. Al momento, infatti, le due squadre occupano la quarta e la sesta posizione e sono distanziati da 4 punti. In caso di vittoria, i rossoneri si porterebbero a ridosso del terzo posto occupato dall’Inter. Il match tra il Diavolo e i granata sarà trasmesso in esclusiva ...

Champions League - calendario ottavi di finale in diretta su Rai 1 e Sky Sport : Dopo la fase a gironi della Champions League 2018-2019 che ha visto qualificarsi al turno successivo della competizione Juventus e Roma, la Rai ha comunicato le sue quattro partite scelte per i quarti di finale e che dunque saranno trasmesse anche in chiaro sul primo canale nazionale. Si tratta della gara di andata tra Atletico Madrid e Juventus (in programma il 20 Febbraio alle 21) e il match di ritorno tra Porto e Roma (in programma il 6 ...

LIVE Sport - DIRETTA 9 gennaio : Italia seconda nel PSL Team. Dakar in tempo reale - Team Sky salvato? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi mercoledì 9 gennaio. Grande spazio al tennis con i tornei di Auckland, Sidney e Hobart ma anche le qualificazioni degli Australian Open: tanti Italiani in campo a caccia di gloria. Abbuffata di basket con Milano che affronterà il Barcellona in Eurolega ma spazio anche alla Virtus Bologna in Champions League, prosegue l’avventura della Dakar con la quarta tappa del rally raid più ...

Martina Maestri vicedirettore con delega a Sky Sport24 e Skysport.it : Maestri lavorerà al perfezionamento della riorganizzazione di Sky Sport 24, mentre De Bellis rimarrà all'area digital di Sky Sport come direttore editoriale. L'articolo Martina Maestri vicedirettore con delega a Sky Sport24 e Skysport.it è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky Sports : “Chelsea vicino a Barella e a Paredes” : Oltre 50 milioni Dall’Inghilterra non hanno dubbi: il Chelsea è vicinissimo al doppio colpo a centrocampo. Sia Barella sia Paredes. Sarri sarebbe pienamente accontentato dalla sua dirigenza dopo il malumore provocato dall’acquisto di Pulisic. Il Chelsea verserebbe al Cagliari oltre 50 milioni di euro per l’acquisto del centrocampista del Cagliari e della Nazionale. Centrocampista che piace molto anche ad Ancelotti e che il ...