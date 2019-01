Siamo europei | le sei priorità del manifesto di Calenda in difesa dell' Europa

Prove di tregua e fronte comune nel Pd. Calenda in campo con il manifesto “Siamo Europei!” : Una sorta di tregua congressuale per preparare la sfida di maggio ai sovranisti. Nel Partito Democratico comincia a materializzarsi lo spettro di una tornata elettorale europea scandita dagli scambi di colpi tra candidati al Nazareno anziché da proposte in grado di rilanciare il progetto europeo ed è per scongiurare questo rischio che i due più acc...

Carlo Calenda lancia Manifesto "Siamo Europei". Aderiscono Martina e Gentiloni - diversi governatori e sindaci dem : Un Manifesto per la costituzione di una lista unica delle forze civiche e politiche europeiste alle prossime elezioni europee. L'idea è di Carlo Calenda che ha messo a punto un Manifesto da sottoporre ai partiti politici e non solo. "L'Italia e l'Europa sono più forti di chi le vuole deboli!" si legge sul sito siamoeuropei.it, che diffonde il testo integrale del Manifesto e le modalità per aderire.Tra i primi firmatari ...