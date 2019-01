Si lancia dall’undicesimo piano della nave da crociera | il salto in mare è pauroso e il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 gennaio 2019) Nick Naydev, 27enne di Vancouver, era in vacanza coi suoi amici sulladaSymphony of the Seascompagnia Royal Caribbean. Di fronte alla capitale delle Bahamas, Nassau, si èto dall’undicesimo, a un’altezza di circa 30 metri, mentre i suoi amici lo riprendevano col telefono. Il gesto è costato a tutta la compagnia il divieto perenne di poter salire su altre imbarcazioniRoyal Caribbean.Video InstagramL'articolo Sidall’undicesimoda: iline il gesto gli costa molto caro proviene da Il Fatto Quotidiano.