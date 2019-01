Serie A : Udinese-Parma 1-2 : ANSA, - ROMA, 19 GEN - A Udine, Parma batte Udinese 2-1, 1-0,, nel secondo anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all'11' con Inglese ...

Anticipo Serie A - Udinese-Parma 1-2 : 19.54 Il Parma passa 2-1 a Udine. Emiliani subito avanti col rigore di Inglese (11') per il fallo (rivisto al Var) di De Paul su Gervinho. Larsen non finalizza la splendida giocata di De Paul, il pari friulano arriva a inizio ripresa (50') con la percussione del neoacquisto Okaka che segna dopo una serie di rimpalli. Palo di De Paul, poi gran parata di Sepe sullo stesso argentino. Sul corner (68') parte il contropiede micidiale di Gervinho per ...

Serie A : Udinese Parma - le formazioni : Ricomincia in casa, con il Parma rivelazione della prima parte della stagione, il campionato dell'Udinese di Davide Nicola, costretta subito a fare i conti con tante defezioni, dopo tre settimane di ...

Diretta Serie A - Si torna in campo : Udinese - Parma : Si torna alla Dacia Arena dopo la convincente vittoria con il Cagliari che ha chiuso il 2018. Il 2019 è cominciato con le sfide di coppa Italia dove abbiamo commentato Sampdoria - Milan ed ora nel pieno del calciomercato si torna a giocare la Serie A. Prima giornata di ritorno, all'andata al Tardini finì per 2-2 nonostante il doppio vantaggio dei crociati, rimontati dall'Udinese all'epoca guidata da Velazquez. Qui Udinese: Archiviata la ...

Probabili Formazioni Udinese – Parma - Serie A 19/01/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Parma, Serie A 19/01/2019Torna in campo la Serie A e lo fa con il secondo anticipo delle 18:00: sul campo Udinese e Parma alla Dacia Arena. Nella sfida d’andata, le due squadre hanno dato vita ad una bella sfida, terminata 2-2.UDINE – Nicola dovrà rinunciare a Mandragora squalificato, così come Pusetto: possibile l’esordio dal 1′ per il nuovo acquisto Okaka. Poco dietro la sua ...

Mercato Serie A : Lazio su Zappacosta - Cagliari e Udinese attive : Ecco alcuni movimenti e trattative di Lazio, Cagliari e Udinese.L’idea Zappacosta non tramonta per i biancocelesti. Serve un esterno che sappia adattarsi ai due moduli utilizzati da Inzaghi e l’italiano in forza al Chelsea ne rispecchia le qualità. Subbi sulla trattativa: la Lazio vuole il prestito, il Chelsea la cessione definitiva. In attacco dubbi su Caicedo: non sembra poter essere l’alter ego di Immobile e neanche la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’attaccante per l’Udinese - Bologna show ed innesto Cagliari : Il Calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parma su Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è ...

Serie A Udinese - Okaka è già a disposizione : UDINE - Stefano Okaka , prelevato in prestito dal Watford e annunciato ufficialmente in mattinata, si è già messo a disposizione del tecnico. Davide Nicola , infatti, ha potuto contare sull'attaccante ...