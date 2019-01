Serie A | Inter-Sassuolo 0-0 | Handanovic decisivo con due miracoli

Anticipo Serie A - Inter-Sassuolo 0-0 : 22.26 Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per l'Inter. Nerazzurri fermati sullo 0-0 a San Siro da un ottimo Sassuolo. Primo tempo con occasioni da una parte e dall'altra, giocato su ritmi abbastanza alti. Buone chance per Locatelli (14'), Boateng (20'), Berardi (23') e Vecino (40'). Nella ripresa paratona di Handanovic su colpo di testa ravvicinato di Boateng (55'). Spalletti inserisce anche Nainggolan (60'). Una zuccata di ...

Diretta Serie A : in campo Inter Sassuolo 0-0 LIVE : In campo Inter-Sassuolo 0-0 Diretta A San Siro e' di scena una dolce invasione: quella della carica di oltre diecimila bambini che ricordano a tutti come o sport e il calcio siano fatti di valori, non di razzismo e violenza. Siederanno sugli spalti per tifare pulito e far sentire i loro cori innocenti e teneri. L'Inter gira pagina e lo fa con grande ...

Serie A : Inter Sasssuolo - formazioni : Provare a vincere un titolo e ''acchiappare'' il Napoli in classifica. Luciano Spalletti indica la strada da seguire per la sua Inter nella seconda parte di stagione, che comincia domani nella sfida ...

Ritorna la Serie A : oggi tocca a Roma e Inter - in attesa di Napoli-Lazio di domani : Per gli amanti del calcio questa lunga pausa dalla Serie A è stata molto dura, ma oggi sabato 19 gennaio riparte il campionato e la lotta scudetto. La Juventus è in vetta alla classifica distaccandosi di nove punti dal Napoli rincorso da Inter, Lazio e Milan. Per alcuni il campionato è già chiuso, per altri è ancora tutto in gioco, ma una cosa è certa: ci sarà sicuramente tanto spettacolo da qui alla fine. Le partite della 20^ giornata La prima ...

Calendario Inter 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Inter 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League Serie A: Calendario Inter 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Probabili Formazioni Inter – Sassuolo - Serie A 19/01/2019 : Probabili Formazioni Inter – Sassuolo, Serie A 19/01/2019Si riaccendono i riflettori di San Siro con la Serie A e un match che vedrà di fronte Inter e Sassuolo per la prima giornata di ritorno. Neroverdi che han vinto la sfida d’andata di misura, al Mapei Stadium, per 1-0.MILANO – Spalletti potrà contare nuovamente su Nianggolan dal 1′. Il belga ha risposto bene alle richieste del tecnico e avrà la maglia da titolare, ...

Ritorna la Serie A - turno favorevole per Roma e Inter. Napoli-Lazio - big match della 1° di ritorno : avanti gli azzurri - a 1.85 : Ritorna in campo la Serie A e, ad aprire il girone di ritorno, sono Roma e Torino. Le due vittorie con Sassuolo e Parma hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi, che hanno chiuso il 2018 con 3 vittorie su 4 e ora vedono il quarto posto più vicino. Dall’altra parte i granata, ancora imbattuti in trasferta, sono a – 2 dal settimo posto che vale l’Europa League e perciò puntano a non tornare dall’Olimpico a mani vuote. Per gli ...

Serie A - per i bookie l’Inter sfata il tabù Sassuolo : Si torna in campo per il campionato di Serie A, una giornata che si preannuncia scoppiettante. Inter in campo contro la bestia nera Sassuolo, bilancio negativo per i nerazzurri contro gli emiliani. Solo due vittorie in 11 scontri diretti e ben quattro k.o, secondo gli analisti Microgame i padroni di casa nettamente avanti l’1, dato a 1,42, si punta a 4,70 sulla X e a 7,50 sulla vittoria emiliana. I trader però, sono orientati verso ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Sassuolo : problemi in difesa per De Zerbi. Diretta tv e orario - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici in vista del match di domani, nella 20giornata di Serie A.

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...