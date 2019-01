Sea Watch imbarca 47 migranti | Salvini | ' Si scordino di ricominciare la solita manfrina'

Affonda barcone - Sea Watch salva 47 migranti. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Nuova strage di Migranti : 117 morti. Sea Watch ne soccorre altri 47. Salvini : si scordino i nostri porti : Si riaccende il dramma e lo scontro sui Migranti. A bordo del gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli c'erano 120 persone. A riferirlo i 3 superstiti. Al momento i dispersi sono 117, ...

Migranti - strage in mare. I superstiti : «Eravamo in 120 a bordo - c'erano anche 2 bambini». Sea Watch salva 47 persone : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...

La nave dell'ong tedesca Sea Watch soccorre 47 migranti da un gommone : Roma, 19 gen., askanews, - Sea Watch, organizzazione tedesca no-profit che svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, ha soccorso di 47 persone da un gommone in pericolo. I migranti, ...

Sea Watch - Schlein critica Consiglio Ue : “La prossima volta sparerete ai barconi?”. E ai leghisti : “Ipocriti” : “Mi sarei aspettata che il Consiglio chiedesse scusa, dopo la vicenda dei migranti rimasti a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye per settimane. Qual è il vostro prossimo passo, sparare direttamente sui barconi?”. Così Elly Schlein, eurodeputata italiana del gruppo Possibile/S&D, ha criticato il Consiglio Ue, nella sessione plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, unendosi ai numerosi interventi critici nei confronti ...

Migranti Sea Watch : Salvini non si fida dell'Europa e non manda funzionari a Malta : Roberto Saviano può essere considerato senza ombra di dubbio uno dei più fervidi contestatori della politica di Matteo Salvini. I due non se le mandano a dire e soprattutto lo scrittore e giornalista non ha mai lesinato termini particolarmente duri nei confronti dell'attuale ministro dell'Interno. Il tema dell'immigrazione è uno dei temi più scottanti dello scontro dialettico senza esclusione di colpi, ma c'è un aspetto (forse l'unico) su cui ...

Kim - volto dei soccorritori della Sea Watch : «Ecco cosa ho visto» : I migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchQuando scendi da una barca, dopo settimane in mare, sembra che l’asfalto sotto i piedi continui ad oscillare. Destra e sinistra, su e giù. Come le onde. È stata probabilmente questa la prima sensazione provata dai 49 migranti bloccati ...

Sea Watch - inizia l’odissea burocratica. Non c’è criterio per redistribuire migranti : “Inefficienze costano fino a 4 - 9 miliardi” : “Non è prevista alcuna finestra temporale per i ricollocamenti, perché queste procedure sono ad hoc e prive di regolamentazioni”. Neil Falzon è direttore di Aditus, ong maltese che si occupa di diritti umani, in particolare dei migranti. È stato tra le voci della società civile maltese che ha spinto l’hashtag #LetThemIn, “facciamoli entrare”, nel momento in cui i 49 migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch ancora si trovavano in mezzo al ...

Migranti : Salvini - quelli della Sea Watch in Italia dopo i ricollocamenti : I Migranti della Sea Watch arriveranno in Italia "dopo che dall'Italia saranno partiti i Migranti che devono essere ricollocati in Europa". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo a un gazebo della Lega a Milano. Sempre in tema di Migranti, ha aggiunto, sui rimpatri "già siamo aumentati rispetto all'anno scorso; sia i rimpatri forzati, che quelli volontari ...

'Vi racconto la vita a bordo della Sea Watch' : Comprendi che quello dei migranti è un mondo in movimento, sfruttato in modo spietato dai trafficanti di esseri umani'. A bordo che situazione hai trovato? 'Hai a che fare con persone che, per la ...

Cosa ne sarà dei migranti ora che sono sbarcati dalla Sea Watch : Vogliono sentirsi parte della comunità maltese e ce la mettono tutta. I migranti che arrivano su questa isola, studiano le lingue e anche la storia e la cultura del paese. A fornire all'Agi il quadro ...

Conte sul caso SeaWatch : ‘Adottata una soluzione eccezionale - ma resta la linea di rigore’ : Con un messaggio video sul suo profilo Facebook, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha voluto dire alcune parole sul caso dei migranti che, dopo aver trascorso in mare ben 19 giorni, sono sbarcati a Malta dalla nave Sea Watch. L'accordo in nottata, anche l'Italia ospiterà dei migranti In nottata il premier, il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il Ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle ...