Sci | l' austriaco Kriechmayr vince la discesa a Wengen | Buzzi infortunato è sesto

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Duello austriaco in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci - slalom speciale : dominio austriaco nella prima manche di Zagabria : dominio austriaco nella prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci a Zagabria. È al comando Marco Schwarz in 51.80, seguito dai connazionali Marcel Hirscher in 52.17 e Manuel Feller in 52.22. Gli italiani sono in ritardo: dopo la prova dei primi trenta ...

Sci alpino - dominio austriaco nella prima manche dello slalom maschile di Zagabria : Moelgg tredicesimo : Schwarz-Hirscher-Feller: dominio austriaco nella prima manche dello slalom di Zagabria. Qualificati Moelgg, Tonetti, Razzoli e Gross, si riparte alle 15.30 Rivedremo quattro italiani nella seconda manche dello slalom maschile di Zagabria (ore 15.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). Si sono qualificati, infatti, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Il migliore è stato Moelgg che ha chiuso con il ...

Salto con gli Sci – Continental Cup : Colloredo 37° a Engelberg - la vittoria va all’austriaco Aschenwald : Continental Cup, seconda gara consecutiva sull’HS140 di Engelberg: Colloredo è 37esimo davanti ai due fratelli Bresadola Philipp Aschenwald torna a vincere in Continental Cup. Dopo il sorprendente 32esimo posto della gara di giovedì, l’austriaco, che ha trionfato nella classifica generale estiva, conquista la seconda prova consecutiva disputata sul trampolino lungo di Engelberg con due salti praticamente identici, che gli ...

DIRETTA/ Gigante parallelo Alta Badia : ha vinto ancora Marcel Hirscher! L'austriaco precede Favrot - CdM Sci - : DIRETTA Gigante parallelo Alta Badia: Marcel Hirscher non conosce avversari e vince ancora sulla pista in cui aveva dominato la domenica.

Sci - nel SuperG di Beaver Creek vittoria dell'austriaco Max Franz - terzo Paris : I tre sono arrivati a +0.41 dal vincitore della prova di Coppa del Mondo sulle nevi statunitensi. Ventesimo posto per Christof Innerhofer a un secondo e tre da Franz. Un secondo e mezzo, invece il ...