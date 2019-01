Sci di fondo – Azzurre ko nelle qualificazioni della sprint a TC di Otepää | Laurent fuori

LIVE Sci di fondo - Sprint Otepää 2019 in DIRETTA : Pellegrino ripescato in semifinale! De Fabiani e Rastelli fuori nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Sprint in tecnica classica della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Otepää, in Estonia: oggi, sabato 19 gennaio, alle ore 10.25 scatteranno le qualifiche femminili, seguite alle ore 11.00 dalle maschili, mentre per le fasi ad eliminazione DIRETTA bisognerà attendere le 12.55 per le donne e le 13.21 per gli uomini. Tra le donne saranno in pista Lucia Scardoni con il 3, Greta ...

Sci di fondo – Sprint maschile TC : bene gli italiani ad Otepää - superate le qualificazioni : Ottima Italia nella Sprint in tecnica classica di Otepää: Pellegrino, Rastelli e De Fabiani superano le qualificazioni Ottima prova di squadra per l’Italia nella Sprint maschile in tecnica classica di Otepää. Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Francesco De Fabiani hanno superato le qualificazioni rispettivamente con il 13°, 18° e 25° tempo guadagnando così il diritto di partecipare ai quarti di finale che scatteranno alle ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : nelle qualifiche della sprint bene Pellegrino - Rastelli e De Fabiani - fuori le donne : Si sono appena concluse le qualifiche della sprint in tecnica classica di Otepää, in Estonia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: primeggiano i due grandi dominatori della specialità, ovvero il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e la svedese Stina Nilsson. bene gli azzurri, con Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Francesco De Fabiani che superano lo scoglio, mentre non ce la fanno le tre donne, anche se Greta Laurent e Lucia ...

Sci di fondo oggi (19 gennaio) - Sprint tc Otepää 2019 : orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Torna quest’oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, e lo fa con una Sprint a tecnica classica che si disputa in Estonia, a Otepää, una cittadina di circa quattromila abitanti quasi all’estremo opposto della capitale del Paese, Tallinn. Di certo non è questo il terreno di caccia di Federico Pellegrino, che va storicamente meglio nelle gare a tecnica libera: il campione azzurro, comunque, sarà presente assieme a Francesco De ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo sempre in vetta - non risale Federico Pellegrino : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - Stina Nilsson regina delle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 Otepaa. Klaebo : prove da cannibale - De Fabiani e Pellegrino a caccia del podio : Tornano in scena i grandi protagonisti del Tour de Ski sulla neve estone di Otepaa da sempre poco amica dell’Italfondo. Mai gli azzurri sono riusciti a salire sul podio da queste parti nelle ultime tre occasioni in cui la Coppa del Mondo ha fatto tappa da queste parti nell’ultimo decennio ma stavolta Pellegrino prima nella sprint e De Fabiani poi nella 15 km, tutto rigorosamente a tecnica classica, potrebbero rompere ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani torna in gara a Otepaa. L’obiettivo è crescere anche nelle gare con partenza ad intervalli : C’è sempre una prima volta. Per Francesco De Fabiani quella di domenica sarà la prima volta in una gara distance sul tracciato di Otepaa e l’azzurro è chiamato ad una conferma di quanto ha saputo mostrare nelle gare in tecnica classica del Tour de Ski a Oberstdorf prima e in Val di Fiemme poi. De Fabiani, assieme a Pellegrino, è chiamato a sfatare il tabu podio sulla neve estone per l’Italia nell’ultimo decennio. Se il ...

