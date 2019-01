Sci alpino – Paura a Wengen per l’azzurro Buzzi | trasportato in ospedale dopo una gara da

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : Kriechmayr doma la Lauberhorn - Emanuele Buzzi sesto con caduta : A Wengen (Svizzera), in uno dei tempi storici dello sci alpino, l’austriaco Vincent Kriechmayr entra ufficialmente nel novero dei più grandi velocisti contemporanei. Il classe 1991 ha domato la mitica Lauberhorn, la Discesa più lunga della Coppa del Mondo, beffando per soli 14 centesimi l’idolo di casa Beat Feuz, cui non è riuscito il tris dopo i trionfi nel 2012 e 2018. Il podio è stato completato dal norvegese Aleksander Aamodt ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019. Nicol Delago : “Non sono contenta”. Nadia Fanchini : “Perso in cima e sotto” : L’Italia non ha ottenuto un buon risultato nella Discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Nessuna azzurra è infatti riuscita a concludere la gara nelle prime dieci posizioni. Di seguito le dichiarazioni che le nostre atlete hanno rilasciato ai microfoni della Fisi, molta delusione per Nicol Delago e per Nadia Fanchini che si aspettavano ben altro risultato. Nicol Delago: “Non ...

Sci alpino – Paris apre la discesa maschile di Wengen : Subito Paris a Wengen: sarà lui ad aprire la discesa alle 12.30. Innerhofer con il numero 15, poi altri quattro azzurri al via Subito Dominik Paris. Sarà l’azzurro, reduce dai trionfi di Bormio, ad aprire la discesa di Wengen. Sulla Lauberhorn, dove venerdì Marco Schwarz ha vinto la combinata, ci saranno altri cinque azzurri al via: Christof Innerhofer (15), Emanuele Buzzi (25), Werner Heel (34), Mattia Casse (46) e Matteo ...

LIVE Sci alpino - Discesa Wengen 2019 in DIRETTA : Kriechmayr beffa Feuz! Paris fuori dal podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questo sabato è come da tradizione dedicato alla Classicissima del Circo Bianco, l’appuntamento più atteso dell’intera stagione insieme a Kitzbuehel, l’evento clou per tutti i velocisti, la gara più lunga dell’intero calendario: lo spettacolo sulla Lauberhorn sta per iniziare, ne ...

Sci alpino – Siebenhofer concede il bis a Cortina : sua la discesa femminile sull’Olympia : L’Olympia ha scelto la regina: bis di Ramona Siebenhofer in discesa. Delago undicesima, Brignone e Nadia Fanchini appena dietro L’Olympia ha scelto la sua regina: Ramona Siebenhofer concede il bis a Cortina e dopo aver conquistato il primo trionfo in carriera nella gara di venerdì, si ripete ventiquattro ore dopo con un’altra prestazione esemplare. Lo sguardo di Lindsey Vonn, inquadrata al cancelletto subito dopo ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : vince ancora Ramona Siebenhofer. Delago 11 Lindsey Vonn chiude 9 : Ramona Siebenhofer ha conquistato la discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, bissando così il successo di venerdì. L'austriaca, al secondo trionfo consecutivo in appena 24 ore , lei che non aveva mai vinto una gara in carriera,, ha preceduto la ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Duello austriaco in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : Ramona Siebenhofer concede il bis. Azzurre lontane dal podio : Ramona Siebenhofer non si ferma più e concede il bis, vincendo anche la seconda Discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019. Giornata ideale, con sole pieno, pubblico numeroso e temperature accettabili sulla Olimpia delle Tofane che, rispetto a ieri, viene percorsa in tutta la sua completezza, dato che nella prima Discesa mancavano i 20 secondi iniziali del tracciato. L’atleta classe 1991 scende ...

Sci alpino - altra discesa femminile a Cortina : Nicol Delago la prima azzurra a partire : Nicol Delago al via con il numero 2, altra discesa femminile a Cortina: in gara altre cinque azzurre Nicol Delago avrà subito la possibilità di rifarsi dopo l’uscita nella discesa di venerdì proprio quando aveva il miglior tempo al secondo intermedio. La gardenese sarà la prima azzurra a partire nella seconda gara di fila in programma a Cortina, ha il pettorale numero 2 e sarà al cancelletto subito dopo l’austriaca Stephanie ...

LIVE Sci alpino - Discesa Wengen 2019 in DIRETTA : Paris e Innerhofer a caccia della Classicissima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questo sabato è come da tradizione dedicato alla Classicissima del Circo Bianco, l’appuntamento più atteso dell’intera stagione insieme a Kitzbuehel, l’evento clou per tutti i velocisti, la gara più lunga dell’intero calendario: lo spettacolo sulla Lauberhorn sta per iniziare, ne ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Nicol Delago si gioca il podio - occhio a Lindsey Vonn : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Cortina, Italia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019. Si torna a gareggiare 24 ore dopo la prima vittoria in carriera dell’austriaca Ramona Siebenhofer, eccezionale a gestire tutte le difficoltà dell’Olimpia delle Tofane. Dietro di lei si sono classificate la slovena Ilka Stuhec, anche oggi la principale favorita per la vittoria finale, e l’austriaca ...

Sci alpino oggi (19 gennaio) - gli orari delle discese di Wengen e Cortina. Il programma e come vederle in tv e streaming : Sarà un sabato a tutta velocità e dalle grandi emozioni quello che stiamo per vivere per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sono in programma, infatti, due discese che rappresentano due classiche imperdibili del Circo Bianco, le donne saranno di scena a Cortina d’Ampezzo, mentre gli uomini saranno sulla pista del Lauberhorn per la gara di Wengen. Quando si fanno questi nomi lo scenario cambia, e le discese assumono un ...

LIVE Sci alpino - le gare di oggi in DIRETTA : come vedere le discese di Cortina e Wengen in tv e streaming : Sarà un sabato assolutamente da non perdere quello che stiamo per vivere per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Saranno di scena due discese che rappresentano due classiche imperdibili del Circo Bianco, le donne saranno impegnate a Cortina d’Ampezzo, mentre gli uomini saranno sulla pista del Lauberhorn per la gara di Wengen. Quando si fanno questi nomi lo scenario cambia, e le discese assumono un valore aggiuntivo. Ci ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Si gareggia ancora sull’Olimpia delle Tofane con la seconda Discesa dopo quella vinta ieri da Ramona Siebenhofer. Una nuova occasione per Lindsey Vonn, che vuole accorciare su Stenmark, e soprattutto per le azzurre, in particolare Nicol Delago ed Elena Curtoni, uscite ieri quando erano in piena lotta per il podio. Di seguito il programma e gli orari della Discesa di Cortina, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. LA ...