Sarri | ' Higuain uno della lista | ma non conosco la situazione Se non cambiamo mentalità

Milan - Higuain "aspetta" Piatek per riabbracciare Sarri : Gonzalo Higuain si è presentato puntuale anche sabato mattina a Milanello. Prima la riunione video, poi in campo per l'allenamento con il resto della squadra. Un altro giorno dunque da Milanista per ...

Higuain Chelsea - Sarri : “Ho spiegato alla dirigenza cosa mi serve” : Higuain Chelsea Sarri – Catenaccio di Maurizio Sarri che non ha voluto commentare il possibile arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. alla vigilia della partita contro l’Arsenal tiene banco in casa dei Blues il mercato. Ma Sarri ha preferito non sbilanciarsi. -> Leggi anche Higuain Chelsea: accordo fatto. L’agente a del Pipita a Londra Higuain Chelsea […] L'articolo Higuain Chelsea, Sarri: “Ho spiegato alla dirigenza ...

Higuain-Chelsea - Sarri si sbottona : "Abbiamo parlato del Pipita" : Gonzalo Higuain ha le ore contate al Milan. Il Pipita è in procinto di cambiare campionato e di approdare al Chelsea dal suo grande maestro Maurizio Sarri. L'argentino alla fine ha vinto e lascerà i rossoneri dopo soli sei mesi, anche se dovrà dire grazie alla Juventus che ha dato il benestare alla trattativa. Il 31enne di Brest era già stato vicino ai Blues in estate ma alla fine con un colpo di coda finì al Milan visto che la Juventus aveva ...

Chelsea - Sarri : ''Higuain? Non so nulla - aspetto notizie'' : LONDRA - 'Higuain? Non so nulla del mercato perché voglio concentrarmi sul campo'. Maurizio Sarri fa catenaccio e non si sbottona sul possibile arrivo del Pipita a Londra . 'MI FIDO DELLA SOCIETA'' - '...

Sarri - Higuain al Chelsea? non so nulla : ANSA, - LONDRA, 18 GEN - Catenaccio di Maurizio Sarri che non ha voluto commentare il possibile arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. Alla vigilia della partita contro l'Arsenal tiene banco in casa dei ...

Sarri : 'Higuain? Fiducioso - Marina Granovskaia sta lavorando duramente' : LONDRA - Nella conferenza stampa di presentazione del derby contro l'Arsenal, Maurizio Sarri non può evitare le domande di calciomercato e in particolare quelle su Higuain. 'Quanto è vicino l'arrivo ...

Sarri incalzato in conferenza stampa : “Higuain al Chelsea? Ecco come stanno le cose” : Maurizio Sarri riempito di domande su Gonzalo Higuain in conferenza stampa, il Chelsea è vicinissimo al colpo dal Milan Maurizio Sarri si è presentato oggi in conferenza stampa come di consueto. Impossibile in questa importante giornata di calciomercato, non parlare del possibile arrivo al Chelsea di Higuaín. I cronisti presenti hanno infatti incalzato il tecnico con domande precise sul Pipita, alle quali Sarri non si è sottratto: “Quanto ...

Higuain verso Chelsea di Sarri : “Se cercate casino non lo troverete mai con me” : Gonzalo Higuain lascia il Milan e torna a lavorare con Maurizio Sarri dopo l`annata dei 36 gol e del secondo posto a Napoli. Il Chelsea, tuttavia, non acquisterà Higuain, lo prenderà in prestito per sei mesi. E se scattano determinate condizioni i Blues giocheranno un`altra stagione con Higuain in prestito. Un prestito di sei mesi più dodici. Higuain lascia il Milan dopo appena sei mesi. A chi ha domandato a Higuain se fosse felice di ritrovare ...

Sarri trova Higuain ma può perdere Hazard : il Real lo vuole subito : Maurizio Sarri si prepara ad abbracciare Gonzalo Higuain ma rischia di dover rinunciare a Eden Hazard . Se il Pipita è infatti in dirittura d'arrivo in casa Chelsea , si vocifera di visite mediche già ...

Sarri è l’ultima carta di Higuain per essere trattato da re : Viziato La parola che lo dipinge è “viziato”. Racchiude Gonzalo Higuain. Però ci confina anche in uno stato di non pacificazione con lui. A essere viziato, è viziato. Ne abbiamo scritto tantissime volte. Persino noi del Napolista che a luglio di tre anni non piansero (almeno chi scrive) nemmeno una lacrima per quell’addio che divenne melodramma. Il Tradimento. Che qui, sul Napolista, invero sembrò un affare. Perché, pur sapendo giocare a ...

Higuain al Chelsea di Sarri : e le altre storie dei fedelissimi. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato, L'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna MERCATO LIVE, TUTTE LE TRATTATIVE DI OGGI HIGUA-OUT, LA STORIA ...

Higuain : 'Io da Sarri? Se cercate casino - con me non lo troverete' Video : Facce assonnate e deluse fra i giocatori del Milan rientrati di primo mattino in Italia dopo la Supercoppa italiana persa in Arabia Saudita contro la Juventus. Inevitabilmente l'attenzione di chi ha ...

Chelsea - Higuain si complica : manca l’accordo - ma Sarri insiste : Chelsea Higuain – Sono giorni decisivi per il futuro di Gonzalo Higuain. L’ex attaccante di Napoli e Juventus, ora in forza al Milan, avrebbe deciso di cambiare aria e di cercare nuove motivazioni. La richiesta dell’attaccante argentino sarebbe quella di raggiungere in Premier League il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Con quest’ultimo, il Pipita legò […] L'articolo Chelsea, Higuain si complica: manca ...

Calciomercato Milan : Sarri vuole Higuain - due alternative per sostituirlo (RUMORS) : Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenere in apprensione il Milan. Dopo alcuni mesi dall'approdo in rossonero, il centravanti argentino starebbe spingendo per trasferirsi a Londra, alla corte di Maurizio Sarri, tecnico che lo ha allenato ai tempi del Napoli. Maurizio Sarri, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', starebbe pressando la dirigenza del Chelsea a proporre una maxi offerta, che avrebbe già trovato l'apertura della ...