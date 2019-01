Sanremo | ' Senza farlo apposta' Shade e Carta arrivano all' Ariston

Sanremo : ecco le prime pagelle senza voti - per quelli aspettiamo il Festival : Nek - Mi farò trovare pronto Me lo ricordo Nek, quando faceva belle canzoni pop. Sono un uomo di una certa età ma fortunatamente ho ancora una buona memoria. Spero non abbastanza buona sul breve. Scherzi a parte, Nek continua il suo percorso nell'electropop, virando decisamente sulla dance. Il mondo è bello perché è vario. Nino D'Angelo e Livio Cori - Un'altra luce Una canzone di Fish cantata da Nino D'Angelo era, sulla carta, qualcosa di ...

Sanremo - New Trolls : "Esclusi da Baglioni senza una spiegazione" : I New Trolls adesso puntano il dito contro Claudio Baglioni . Il direttore artistico avrebbe scartato la loro canzone , dal sapore sovranista, senza fornire spiegazioni allo storico gruppo. E così ...

New Trolls : "Scartati da Sanremo Senza una parola da Baglioni" : ...non ne dai / Non siamo qui a puntualizzare - ma la coscienza non permetterà / noi siamo qui a ricordare - queste verità / di un unione fatta di parole e di ipocrisie / le nostre porte aperte al mondo ...