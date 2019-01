San Vittore Olona | spruzzano spray al peperoncino | due sospesi

A San Vittore la pena diventa un'opportunità grazie all'arte e alla musica : "Avrò un altro figlio che nascerà a maggio: speriamo che sia femmina". Sono parole di speranza quelle di Tony, detenuto dal 2008 con fine pena nel 2030 per un omicidio. Parole di un uomo che ha sbagliato, sta pagando e ora è una persona diversa: "Per mio figlio non ci sono mai stato, però ce l'ho messa tutta e lui ora è bravissimo, andrà all'università. Ha interrotto una tradizione familiare, perché io ...

Carceri - Carlo Fidanza : 'A San Vittore detenuti stranieri quasi 60% - servono espulsioni' : "Oggi nella mia veste di parlamentare ho visitato il carcere di San Vittore a Milano. È stata l’occasione per fare gli auguri di buon anno agli agenti della Polizia Penitenziaria che lavorano in condizioni inaccettabili e per constatare una volta di più la necessità di espulsioni rapide per i tanti stranieri che compiono reati (a San Vittore gli stranieri detenuti raggiungono quasi il 60%)". Sono le parole scritte sul profilo Facebook di Carlo ...