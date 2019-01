San Siro | che festa! 11 mila bambini scaldano gli spalti in un clima surreale

Inter-Sassuolo - 10 mila bambini a San Siro per la campagna 'BUU' contro le discriminazioni. FOTO : ... 'BUU', Brothers Universally United Inter-Sassuolo, LA CRONACA LA campagna DELL'INTER contro OGNI DISCRIMINAZIONE

Sassuolo - Duncan : 'Bello tornare a San Siro. Sul razzismo...' : L'iniziativa dell'Inter contro il razzismo è molto importante, manda un messaggio a tutti per una questione che non fa bene allo sport. È una società che sa gestire queste situazioni, chi insulta è ...

A San Siro c'è il Sassuolo - ma la testa è al rinnovo di Icardi : Che non smette mai di inviare al mondo messaggi criptici sui social. Come l'ultimo: 'Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le pa…', le sue ultime ...

Inter-Sassuolo - 10mila bambini a San Siro : Si avvicina il ritorno in campo per il campionato di Serie A, nel frattempo saranno oltre 10mila i bambini e ragazzi presenti a San Siro sabato sera per la sfida tra Inter e Sassuolo, importante match per la squadra di Luciano Spalletti che ha intenzione di confermarsi in zona Champions League. Dopo la squalifica del Meazza per i fatti di Inter-Napoli, il club nerazzurro ha deciso di aprire il primo anello, è arrivato anche l’ok da ...

