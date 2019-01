Salvini tra broccoli e cipolle | la diretta Facebook finisce nell’orto E sulle

"Continua un genocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva" : "Continua un genocidio e direi al ministro Salvini: si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva". L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della cerimonia in ricordo del magistrato Paolo Borsellino, in via D'Amelio, in cui è intervenuta anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando l'ultimo naufragio e le morti di migranti al largo delle ...

Nuova strage di Migranti : 117 morti. Sea Watch ne soccorre altri 47. Salvini : si scordino i nostri porti : Si riaccende il dramma e lo scontro sui Migranti. A bordo del gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli c'erano 120 persone. A riferirlo i 3 superstiti. Al momento i dispersi sono 117, ...

Fratoianni attacca Salvini : "Potrà farsi un selfie nel Mediterraneo" : Nicola Fratoianni , segretario nazionale di Sinistra italiana, attacca Matteo Salvini dopo il nuovo naufragio davanti alle coste della Libia. ' Questa nuova terribile strage nel Mediterraneo ci dice ...

Sanremo 2019 - telefonata tra Baglioni e Salvini : pace fatta dopo il caso migranti? : Claudio Baglioni “Tu come stai?”. Chissà se Claudio Baglioni l’avrà chiesto anche a Matteo Salvini, col quale avrebbe avuto una telefonata riconciliatrice proprio nei giorni scorsi. Stando a quanto apprende l’Adnkronos, il cantautore e il vicepremier si sarebbero sentiti telefonicamente giovedì scorso dopo le polemiche innescate delle dichiarazioni sul caso migranti che lo stesso Baglioni aveva pronunciato alla conferenza ...

Silvio Berlusconi - retroscena tragico : 'Non c'è più niente da fare'. Quando ha capito che Salvini... : 'Con quello lì non c'è più niente da fare'. La delusione di Silvio Berlusconi riassunta in un virgolettato di Francesco Verderami sul Corriere della Sera . 'Quello lì' è ovviamente Matteo Salvini , su ...

Strage di Migranti : 117 morti. Fratoianni accusa Salvini : è responsabile : Nelle acque fredde del Mediterraneo si è consumata una nuova, l'ennesima, Strage di Migranti. A bordo del gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli c'erano 120 persone. A riferirlo i soli ...

Silvio Berlusconi - retroscena tragico : "Non c'è più niente da fare". Quando ha capito che Salvini... : "Con quello lì non c'è più niente da fare". La delusione di Silvio Berlusconi riassunta in un virgolettato di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. "Quello lì" è ovviamente Matteo Salvini, su cui il Cavaliere puntata per tornare al governo nel giro di qualche settimana. Tutto saltato, subito

Fonti del Viminale : chiarimento telefonico tra Salvini e Baglioni sul tema dei migranti : Matteo Salvini e Claudio Baglioni si sono chiariti nel corso di un colloquio telefonico pochi giorni dopo le dichiarazioni del cantante sui migranti. Il contatto - anticipato dal 'Corriere del ...

Migranti - strage in mare : affonda barcone con 120 persone/ Ultime notizie - 3 superstiti : Fratoianni vs Salvini : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

C'è stato un chiarimento tra Baglioni e Salvini sulla polemica-migranti : Matteo Salvini e Claudio Baglioni si sono chiariti nel corso di un colloquio telefonico pochi giorni dopo le dichiarazioni del cantante sui migranti. Il contatto - anticipato dal 'Corriere del ...

C'è stato un chiarimento tra Baglioni e Salvini sulla polemica-migranti : Matteo Salvini e Claudio Baglioni si sono chiariti nel corso di un colloquio telefonico pochi giorni dopo le dichiarazioni del cantante sui migranti. Il contatto - anticipato dal 'Corriere del mezzogiorno' - è stato confermato da fonti del Viminale. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, la settimana scorsa, Baglioni era stato molto critico sulla gestione del fenomeno migratorio da parte "dell'attuale governo ...

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 morti - tra loro anche donne e bimbi | Salvini : "Se l'Europa tiene aperti i porti..." : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Terrorismo : Salvini - pronto a incontrare Macron a Parigi se serve : 'Se serve, sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini'. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini con riferimento ai terroristi ...

Sanremo 2019 - pace fatta tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini : pace fatta tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il direttore artistico del Festival di Sanremo. A quanto apprende l'Adnkronos infatti, il vicepremier e il cantante e conduttore della kermesse canora si sarebbero sentiti al telefono giovedì scorso chiarendo i dissapori nati tra i due dopo che Baglioni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, aveva criticato le politiche sull'immigrazione del ministro ...