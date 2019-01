Rugby – Le Zebre cedono allo Stade Rochelais | primo ko interno in Europa per la squadra

Rugby - Challenge Cup 2019 : altra sconfitta per le Zebre - secondo tempo da dimenticare con La Rochelle : Non si ferma la striscia di sconfitte per quanto riguarda le Zebre: arriva la quinta consecutiva, ancora una volta a causa dei francesi di La Rochelle. Nel back-to-back i transalpini sono dominanti e si impongono anche al Lanfranchi di Parma: nel sesto ed ultimo incontro della fase a gironi della Challenge Cup sconfitta per la compagine tricolore per 22-10. Partono fortissimo i padroni di casa che sembrano poter ingranare la marcia giusta: prima ...

Rugby - Andrea Lovotti svela : “la vittoria è sempre bella - voglio assaporarla con Zebre e Italia” : Il nazionale piacentino ci ha presentato l’inizio della sua carriera, il suo ruolo e le tante sfide internazionali che l’hanno visto protagonista con la maglia bianconera e con quella Azzurra Proseguono alla Cittadella del Rugby gli allenamenti delle Zebre in vista dell’ultimo impegno europeo della stagione. Sabato 19 Gennaio alle ore 16 i bianconeri ospiteranno i francesi dello Stade Rochelais nel sesto ed ultimo turno del girone 4 della ...

Rugby – Challenge Cup : domani l’ultima sfida del girone 4 - le Zebre affrontano lo Stade Rochelais : Dopo la beffarda sconfitta di La Rochelle, Castello e compagni sono determinati a superare i gialloneri e mantenere così inviolato lo stadio di Parma domani alle 16 lo Stadio Lanfranchi di Parma ospiterà l’ultima sfida del girone 4 della coppa europea Challenge Cup. Le Zebre sfideranno i francesi dello Stade Rochelais nella sfida di ritorno, otto giorni dopo la gara di andata di venerdì scorso in riva all’Oceano Atlantico. Dopo la beffarda ...

Rugby - Guinnes PRO14 – Zebre caparbie - ma i francesi trovano il bonus nel finale e si qualificano : Zebre caparbie a la Rochelle ma la formazione francese trova il bonus all’83° minuto e si qualifica Dopo tre sconfitte consecutive nel Guinness PRO14, le Zebre sono tornate in campo questa sera allo Stade Deflandre de La Rochelle nella sfida del girone 4 della Challenge Cup. Per tenere aperte le speranze di passaggio del turno i bianconeri dovevano cercare il successo o comunque punti in riva all’Oceano Atlantico nell’ultima ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : La Rochelle-Zebre 32-12. La formazione italiana crolla nella ripresa : Le Zebre perdono per 32-12 in casa del La Rochelle nella quinta giornata della Challenge Cup di Rugby e dicono addio al passaggio del turno: la compagine italiana, dopo essere andata al riposo avanti 6-12, crolla nella seconda frazione e subisce quattro mete. I padroni di casa salgono così a 20 e divengono irraggiungibili per gli ospiti che, a un turno dalla fine del girone, restano a 14. Nel primo tempo partono bene i francesi, che con West ...

Rugby – Challenge Cup Le Zebre sfidano lo Stade Rochelais : Biagi guiderà i bianconeri : Biagi guiderà le Zebre domani sera a La Rochelle nella sfida di Challenge Cup coi francesi Le Zebre hanno lasciato stamane Parma in direzione della costa atlantica della Francia dove domani sera affronteranno lo Stade Rochelais nella coppa europea Challenge Cup. E’ la seconda volta che la franchigia federale sfida i giallo-neri francesi allo Stade Deflandre di La Rochelle, dopo la gara della stagione 2015/16 chiusa con la vittoria dei ...

Rugby - Guinness PRO14 – Il 16 febbraio le Zebre affronteranno i Campioni d’Europa del Leinster allo stadio Zaffanella di Viadana : Il prossimo 16 febbraio il Zebre Rugby Club affronterà i Campioni d’Europa del Leinster in un attesissimo match di grande prestigio L’associazione Rugby Viadana 1970 e lo Zebre Rugby Club sono lieti di annunciare il ritorno del Rugby internazionale allo stadio Zaffanella di Viadana dopo 7 anni. Il 16 febbraio infatti il Guinness PRO14 farà il suo ritorno nell’impianto casa del Rugby Viadana 1970 per ospitare la prestigiosa sfida tra ...

Rugby – Primo match del 2019 amaro per le Zebre - la prima sconfitta dell’anno arriva contro i Cheetahs : Il 2019 delle Zebre si apre con una sconfitta, i Cheetahs sudafricani passano 27-12 a Parma Guinness PRO14 2018/2019, Round 13 Zebre Rugby Club Vs Cheetahs 12-27 (p.t. 12-12) Marcatori:19’ m Van Rensburg tr Shoeman (0-7); 23’ m Maxwane (0-12); 29’ m Padovani (5-12); 32’ m Bisegni tr Canna (12-12); s.t.3’ m Van Rensburg (12-17); 36’ m Venter (12-22); 39’ m Maartens (12-27); Zebre Rugby Club: Padovani (20’ s.t. Brummer), Balekana, Bisegni, ...

Rugby – Le Zebre pronte per la sfiad contro i Cheetahs : le sensazioni dell’ex Brummer : L’apertura sudafricana delle Zebre Brummer presenta la sfida alla sua ex squadra, i Cheetahs Le Zebre sono pronte ad affrontare la prima sfida del 2019: domenica 6 Gennaio alle 14 i bianconeri ospiteranno i sudafricani Cheetahs allo Stadio Lanfranchi. Questa settimana a rispondere ai microfoni del sito web dello Zebre Rugby Club è l’apertura sudafricana Francois Brummer. Il 29enne numero 10 –giunto a Parma durante la scorsa estate dai ...

Rugby – Verso Zebre-Cheetahs : la formazione dei bianconeri : La formazione delle Zebre che cerca la prima vittoria del 2019 contro i Cheetahs a Parma Le Zebre apriranno il loro 2019 allo Stadio Lanfranchi di Parma domenica 6 Gennaio alle ore 14 affrontando i Cheetahs. Nella gara valida per il 13° turno del Guinness PRO14 i bianconeri ospiteranno per la seconda volta nella loro storia i sudafricani, inseriti anch’essi nel girone A del torneo celtico. Le due squadre –separate da un solo punto in ...

Rugby – Le Zebre ospitano i Cheetahs al Lanfranchi per la prima gara del 2019 : Le Zebre attendono i sudafricani Cheetahs al Lanfranchi domenica 6 gennaio La prima gara interna dell’anno 2019 delle Zebre Rugby é la prestigiosa sfida contro i Sudafricani Cheetahs per il 13° turno del Guinness PRO14. Sarà la seconda sfida assoluta a Parma tra le due squadre, con la formazione di Bloemfointain capace di strappare il successo di misura 24-23 al Lanfranchi il 28 Ottobre 2018, data che rimarrà indelebile nella storia ...

Rugby – Secondo derby italiano : Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso : Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso: il Secondo derby italiano terminato col risultato di 28-10 Il Secondo derby italiano di Guinness PRO14 tra Benetton Rugby e Zebre Rugby Club si è concluso in modo analogo al primo atto giocato a Parma, con la vittoria del XV della Marca che ha superato la franchigia federale davanti ai 5000 di Monigo. Primo tempo molto equilibrato come da aspettative con le due squadre che faticano a trovare ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Benetton Treviso padrone del derby d’Italia. Zebre battute 28-10 : Non c’è storia. Se al Lanfranchi di Parma il match si era risolto di misura, questa volta il derby d’Italia per quanto riguarda il Guinness Pro 14 è nuovamente ad appannaggio del Benetton Treviso che domina in lungo e in largo e si impone in casa a Monigo per 28-10 sulle Zebre. Per i padroni di casa di Crowley un successo fondamentale (il terzo di fila) che lascia ancora aperte le porte per i play-off (la franchigia tricolore è ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Zebre - atto secondo. I trevigiani vogliono continuare la marcia verso il terzo posto : Domani alle ore 15.00 a Monigo andrà in scena il secondo derby stagionale di Pro14 tra Benetton e Zebre, dopo che la sfida giocata a Parma nella scorsa settimana si è conclusa per 8-10 in favore dei trevigiani. Il Benetton punta ad avvicinare il terzo posto della Conference B, occupato dagli Scarlets ed ora distante appena tre punti, mentre le Zebre vorrebbero provare ad abbandonare l’ultimo posto della Conference A, dato che i sudafricani ...