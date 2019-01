Rugby | Continental Shield 2019 | sarà sfida tra Calvisano e Rovigo | in palio la Challenge

Rugby – Continental Shield - Calvisano e Rovigo volano in finale Playoff : Kawasaki Robot Calvisano e FEMI-CZ Rovigo si giocheranno la finale Playoff della Continental Shield Saranno Kawasaki Robot Calvisano e FEMI-CZ Rovigo a contendersi la finale play-off – in calendario sabato 30 marzo e sabato 20 aprile in due turni di andata e ritorno – che metterà in palio un posto per l’edizione 2019/20 della Challenge Cup. Gara senza storia in Belgio dove i Bersaglieri, reduci dalla vittoria nel derby d’Italia in formato ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : Rovigo domina - Calvisano perde in casa e si complica la vita : Quarta giornata di Continental Shield: la terza competizione europea della palla ovale ha visto oggi un successo ed una sconfitta per le due compagini italiane impegnate. Calvisano perde in casa contro il Locomotive Tbilisi e vede complicarsi la qualificazione, mentre Rovigo asfalta i Belgium Barbarians e proverà a giocarsi tutto nel derby col Petrarca. Nella Pool A sconfitta interna per Calvisano, battuta dai georgiani del Locomotive ...