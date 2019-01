Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | ci sarà un’italiana del Top 12! Rovigo e Calvisano per un

Rugby - Challenge Cup 2019 : Grenoble-Benetton 7-39. I trevigiano continuano a sperare nella qualificazione : Il Benetton Treviso spera ancora in una qualificazione ai quarti della Challenge Cup come una delle tre migliori seconde: i veneti salgono a quota 20 in classifica dopo aver espugnato il campo del Grenoble per 7-39. Le sfide di domani diranno se i veneti potranno festeggiare o saranno la prima formazione esclusa. L’avvio è subito promettente: da una touche nei 22 avversari al 7′ Treviso va in meta con Baravalle ed Allan trasforma per ...

Rugby – Challenge Cup : domani l’ultima sfida del girone 4 - le Zebre affrontano lo Stade Rochelais : Dopo la beffarda sconfitta di La Rochelle, Castello e compagni sono determinati a superare i gialloneri e mantenere così inviolato lo stadio di Parma domani alle 16 lo Stadio Lanfranchi di Parma ospiterà l’ultima sfida del girone 4 della coppa europea Challenge Cup. Le Zebre sfideranno i francesi dello Stade Rochelais nella sfida di ritorno, otto giorni dopo la gara di andata di venerdì scorso in riva all’Oceano Atlantico. Dopo la beffarda ...

Rugby - Challenge Cup – Benetton - scelti i Leoni per la sfida contro il Grenoble : Benetton Rugby ha scelto i titolari che affronteranno il Grenoble nell’ultima sfida della fase a gironi della Challenge Cup Dopo la convincente vittoria dello scorso weekend ottenuta in casa contro Agen, domani sera allo Stade des Alpes i Leoni affronteranno Grenoble nell’ultima gara della fase a gironi. Il match che andrà in scena alle 19:45, verrà diretto dall’arbitro inglese Christophe Ridley, dagli assistenti Luke Pearce e Wayne ...

European Rugby Challenge Cup – I Leoni danno spettacolo contro l’Agen : I Leoni battono clamorosamente l’Agen Rugby allo Stadio Monigo nel match valido per la quinta giornata di European Rugby Challenge Cup Marcatori: 4’ meta Tebaldi, 14’ meta Tebaldi tr. McKinley, 31’ p. Verdu, 38’ meta Hocquet tr. Verdu, 43’ meta Ioane tr. McKinley, 48’ meta Tavuyara, 59’ meta Tavuyara tr. McKinley, 65’ meta Tebaldi tr. McKinley, 70’ meta Vaka tr. Vincent, 74’ meta Tetrashvli tr. Vincent Note: 22’ giallo a Vaka, 68’ ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : Benetton Treviso senza problemi a Monigo - Agen battuto 38-24 : Ancora una vittoria, fondamentale per restare in corsa in chiave play-off: la Benetton Treviso trova a Monigo il successo nella quinta ed ultima giornata della Challenge Cup. Agen battuto nettamente davanti al pubblico di casa, per 38-24: ora bisognerà sperare nei risultati altrui per sognare il passaggio del turno e approdare alla fase ad eliminazione diretta. Sono addirittura sei le mete timbrate dai padroni di casa: show del mediano di ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : La Rochelle-Zebre 32-12. La formazione italiana crolla nella ripresa : Le Zebre perdono per 32-12 in casa del La Rochelle nella quinta giornata della Challenge Cup di Rugby e dicono addio al passaggio del turno: la compagine italiana, dopo essere andata al riposo avanti 6-12, crolla nella seconda frazione e subisce quattro mete. I padroni di casa salgono così a 20 e divengono irraggiungibili per gli ospiti che, a un turno dalla fine del girone, restano a 14. Nel primo tempo partono bene i francesi, che con West ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : Benetton Treviso-Agen. Programma - orario - tv e streaming : Quinto appuntamento per quanto riguarda la Challenge Cup di Rugby 2019: il Benetton Treviso ospita in casa a Monigo l’Agen, squadra transalpina che è all’ultimo posto nel raggruppamento. Punta in alto la compagine di Crowley che con una vittoria potrebbe ancora continuare a sognare il passaggio del turno, vista la seconda piazza occupata al momento. Sfida che si disputerà sabato alle 15, andiamo a scoprire il Programma e gli orari, e ...

Rugby – Challenge Cup Le Zebre sfidano lo Stade Rochelais : Biagi guiderà i bianconeri : Biagi guiderà le Zebre domani sera a La Rochelle nella sfida di Challenge Cup coi francesi Le Zebre hanno lasciato stamane Parma in direzione della costa atlantica della Francia dove domani sera affronteranno lo Stade Rochelais nella coppa europea Challenge Cup. E’ la seconda volta che la franchigia federale sfida i giallo-neri francesi allo Stade Deflandre di La Rochelle, dopo la gara della stagione 2015/16 chiusa con la vittoria dei ...

Rugby - i migliori italiani della settimana in Challenge Cup : show di Carlo Canna : Quarto turno per quanto riguarda la Challenge Cup di Rugby 2018-2019: in campo in contemporanea sabato le due franchigie italiane, Zebre e Benetton Treviso. Se la compagine emiliana in casa al Lanfranchi è riuscita ad avere la meglio dei russi dell’Enisei, non si può dire lo stesso per i veneti che si sono arresi a Londra con gli Harlequins. Andiamo a scoprire i migliori italiani della settimana. Carlo Canna: è lui il grande protagonista ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitta a Londra - vincono le Zebre con l’Enisei : Doppio impegno, praticamente in contemporanea, per le due franchigie italiane presenti nella Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Una vittoria ed una sconfitta per il Bel Paese. Da pronostico le Zebre trovano il terzo successo consecutivo, battendo ancora una volta i russi dell’Enisei: dopo la sofferenza in trasferta, questa volta a Parma c’è un vero e proprio dominio per la banda di Bradley che la spunta per 58-14 con addirittura nove ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre ricevono l’Enisei. Partita fondamentale per continuare a sperare nei quarti : Le Zebre giocheranno domani a Parma una Partita importantissima per il prosieguo nella Challenge Cup di Rugby: in Emilia arriverà infatti la formazione russa dell’Enisei, già sconfitta all’andata in trasferta per 14-31 in una vittoria con bonus che ha lanciato la franchigia azzurra in seconda piazza in classifica ancora in lotta per il passaggio ai quarti. Sei i cambi nella formazione iniziale rispetto a quella che ha firmato la ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : trasferta importante con gli Harlequins per la Benetton Treviso : Quarto appuntamento per quanto riguarda la Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Dopo il trionfale successo di settimana scorsa in casa, la Benetton Treviso vola, da capoclassifica nel proprio raggruppamento, in trasferta in Inghilterra dove se la vedrà con gli Harlequins. Riuscire a fare risultato in terra britannica per la banda guidata da Kieran Crowley sarebbe un’impresa che significherebbe mettere un piede verso il passaggio del ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : i migliori azzurri della terza giornata. Super Sperandio - mediani eccellenti tra le Zebre : terza giornata per la Challenge Cup di Rugby 2018-2019: si esaltano le formazioni italiane con Benetton Treviso e Zebre che riescono a vincere nel pomeriggio di sabato. Eccellente la vittoria per la compagine di Monigo che vola in vetta al proprio girone. Andiamo a scoprire i migliori azzurri di questo turno. Luca Sperandio: è forse il miglior azzurro tra le due partite. Davvero spettacolare la sua prestazione in casa con gli Harlequins. ...