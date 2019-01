ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE SI SONO LASCIATI? ' Convivenza naufragata la verità

ROSA PERROTTA e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi - lui sul web : 'Presto la verità' : Cosa sta succedendo a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Da qualche settimana a questa parte, i fan della coppia nata a Uomini e Donne hanno notato che la ragazza ha lasciato la casa che divideva con il fidanzato e i momenti che hanno trascorso insieme i futuri sposi, sono diminuiti ogni giorno di più. L'ex corteggiatore, con alcuni video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha chiesto alle persone che lo sostengono di avere un po' di ...

Uomini E Donne : Pietro Tartaglione e ROSA PERROTTA in crisi? Convivenza interrotta. Guarda il Video di Pietro : Sembrava che tutto andasse bene tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i due stavano progettando il matrimonio e convivevano felici. A dicembre la ragazza è tornata dai genitori dicendo di voler passare le festività... L'articolo Uomini E Donne: Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta in crisi? Convivenza interrotta. Guarda il Video di Pietro proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ROSA e Pietro matrimonio : la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa : Rosa Perrotta parla dell’abito da sposa per il matrimonio con Pietro Tartaglione Manca poco al matrimonio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne convolerà a nozze il prossimo 7 giugno. Com’è noto, l’evento si terrà a Gaeta, cittadina a sud del Lazio dove Pietro possiede una casa e trascorre […] L'articolo Rosa e Pietro matrimonio: la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa proviene ...

ROSA PERROTTA e le donne : “Sempre sofferto”. Poi dedica al figlio futuro : Rosa Perrotta e le donne: “Sempre sofferto”. Messaggio agrodolce dell’ex tronista di Uomini e donne, poi la dedica al figlio futuro Natale è appena passato e si attende il Capodanno. Tempo di bilanci e riflessioni. Rosa Perrotta ne ha da poco consegnata una ad Instagram, riservando alle sue ‘colleghe’ donne un messaggio dal sapore agrodolce. […] L'articolo Rosa Perrotta e le donne: “Sempre ...

ROSA PERROTTA - confessione inedita e inaspettata : l’ex tronista si racconta : Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata sui social: l’ex tronista di Uomini e Donne stupisce i fan Rosa Perrotta, come spesso accade ai volti più o meno noti del mondo dello spettacolo, è riuscita a sfruttare i suoi spazi sui social facendoli diventare un vero e proprio lavoro. Su Instagram l’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata: l’ex tronista si racconta ...

Uomini e Donne - nel 2019 vanno a nozze ROSA PERROTTA - Georgette e i 'Marchesucci' : Uomini e Donne ha regalato l'amore a tanti suoi protagonisti, e alcuni di questi si stanno preparando a fare il grande passo proprio nell'anno che sta per iniziare. Sono ben tre le coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi che nei prossimi 12 mesi convoleranno a giuste nozze; loro sono: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Georgette Polizzi e Davide Tresse. Rosa e Pietro si sposano il 7 giugno ...

Karina Cascella contro l’ ex tronista ROSA PERROTTA : duro scontro sui social : Karina Cascella e Rosa Perrotta si scontrano sui social senza esclusione di colpi: ma quale sarà il motivo che ha alimentato questo scontro? Che Rosa Perrotta e Karina Cascella non provassero reciproca simpatia era già di dominio pubblico ma nelle ultime ore l’astio si è ulteriormente acuito: le due sono state protagoniste di un duro scontro sui social e il motivo della lite è legato ai ritocchini estetici. Le due avevano già battibeccato ...

ROSA PERROTTA e Karina Cascella : la lite continua a colpi di foto del 'prima' e del 'dopo' : È "guerra" tra Rosa Perrotta e Karina Cascella: le due ex protagoniste di Uomini e Donne, infatti, se ne stanno dicendo di tutti i colori su Instagram in queste ore. La tronista ha accusato l'opinionista di essere cattiva e di insultare la gente senza motivo, quest'ultima ha replicato accusando la napoletana di non sopportarla perché le ha detto in faccia che è tutta rifatta. L'altra sera, poi, sui social network è andata in scena una battaglia ...

Karina Cascella vs ROSA PERROTTA : volano parole grosse sui social (VIDEO) : Karina Cascella contro Rosa Perrotta, botta e risposta sui social: volano parole grosse Nelle ultime ore tra Karina Cascella e Rosa Perrotta si sta consumando uno scontro senza esclusione si colpi sui social. Cosa è successo? Partiamo dall’inizio. L’ex tronista (sotto un nostro post su Instagram tra l’altro) ha condiviso un pensiero su Karina che non […] L'articolo Karina Cascella vs Rosa Perrotta: volano parole grosse ...

Uomini e Donne - ROSA PERROTTA criticata replica : “Laureata 110 e lode - dammi del lei” : Uomini e Donne, Rosa Perrotta presa di mira sui social sbotta: l’ex tronista risponde a tono alle critiche Il mondo dei social network, si sa, non è facile da gestire quando sei un volto noto del mondo dello spettacolo. La popolarità, purtroppo, porta spesso molte persone a dover fare i conti con i cosiddetti haters, […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta criticata replica: “Laureata 110 e lode, dammi del lei” ...