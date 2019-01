Roma-Torino 3-2 La Diretta El Shaarawy firma il terzo gol

Roma-Torino 2-2 La Diretta Zaniolo più Kolarov - poi Rincon e Ansaldi : All'Olimpico Roma e Torino aprono le danze per la Serie A nel nuovo anno. I giallorossi di Di Francesco, dopo le vittorie su Sassuolo e Parma, sono rientrati prepotentemente nella corsa al quarto ...

Roma-Torino : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (3-2) : Roma-Torino: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale 80′ ULTIMO CAMBIO ROMA: KARSDORP VIENE RILEVATO DA SANTON 80′ Dieci minuti più recupero al termine della partita e tutto ancora in bilico 78′ Da qualche minuto piove a dirotto sull’Olimpico 76′ DZEKO! Bella giocata del bosniaco che esplode il destro da posizione defilata, trovando però l’opposizione con le gambe dell’attento ...

Roma-Torino : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (2-2) : Roma-Torino: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale 72′ SECONDO CAMBIO ROMA: SCHICK PER KLUIVERT 71′ Fallo di De Silvestri su El Shaarawy e cartellino giallo 68′ Manolas allontana di testa dopo un traversone dalla destra, Ansaldi dal limite calcia al volo rasoterra e insacca. Il Torino ce l’ha fatta 67′ GOLAZO DI ANSALDI! IL TORINO L’HA RIACCIUFFATA! 67′ Poco prima la Roma ...

Roma-Torino : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (2-1) : Roma-Torino: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale 52′ Destro a giro del venezuelano dal limite e gara riaperta all’Olimpico! 51′ GOL DEL TORINO! A SEGNO RINCON! 50′ TORINO AD UN PASSO DAL GOL! Ola Aina sfonda sull’out sinistro, cross verso De Silverstri che da un metro non trova però il pallone 48′ DZEKO! Cross rasoterra dalla sinistra del solito Kolarov, Dzeko allunga gamba per ...

Roma-Torino LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali: ROMA, 4-2-3-1, : Olsen; Karlsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco TORINO, 3-4-3, : Sirigu; Lyanco, N'...

Roma-Torino diretta live - le formazioni ufficiali : Roma-Torino diretta live, le formazioni ufficiali – Prende il via la 20^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che si preannuncia scoppiettante. In campo Roma Torino, due squadre che si candidano ad essere grandi protagoniste nella seconda parte di stagione, in particolar modo la squadra di Di Francesco punta la zona Champions, quella di Mazzarri la zona Europa League. Ecco le formazioni ...

