Roma-Torino 3-2 | Di Francesco esalta Zaniolo | “Grande nelle due fasi”

El Shaarawy stende il Torino e porta la Roma in zona Champions : La Roma doma il Toro dopo una vera e propria battaglia in campo e torna in zona Champions. I giallorossi si impongono in casa contro i granata per 3-2 e salgono al quarto posto scavalcando in un solo colpo Lazio e Milan, in campo rispettivamente domani al San Paolo contro il Napoli e lunedì al Ferra

Torino : non bastano l'orgoglio - Rincon e Ansaldi. Vince la Roma 3-2 : Torino - Non basta l'orgoglio e non basta un buonissimo secondo tempo al Toro indomito che perde 3-2 all'Olimpico di Roma. I giallorossi prima si portano sul 2-0 con baby Zaniolo , show, e Kolarov , ...

Serie A Roma-Torino 3-2 - il tabellino : ROMA - Vittoria della Roma 3-2 sul Torino nella gara della ventesima giornata di campionato. La Roma nel primo tempo passa in vantaggio con Zaniolo e raddoppia con Kolarov su calcio di rigore. Prima ...

Serie A : Roma-Torino 3-2 : ANSA, - ROMA, 19 GEN - Roma batte Torino 3-2, 2-0,, nel primo anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata nello stadio Olimpico. I gol: al 15' Zaniolo e al 34' del primo ...

VIDEO Roma-Torino 3-2 - Highlights - sintesi e gol della partita. El Shaarawy decisivo : La Roma ha sconfitto il Torino per 3-2 nell’anticipo della 20^ giornata di Serie A. I giallorossi sono andati in vantaggio al 15′ con Zaniolo che di forza ha segnato, poi al 34′ è arrivato il raddoppio col rigore trasformato da Kolarov. I granata però si scatenano nella ripresa e pareggiano grazie ai missili dalla distanza di Rincon e Ansaldi prima che El Shaarawy si inventi il gol della vittoria. Di seguito il VIDEO con gli ...

Roma-Torino : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – (3-2) : Roma-Torino: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – (3-2) Il commento finale di Roma-Torino Finisce con la vittoria della Roma sul Torino per 3-2 la prima partita di Serie A del 2019. Match spumeggiante e ripresa splendida. La Roma parte in sordina, poi cresce e va in doppio vantaggio. Il Torino però non molla e rimonta nel secondo tempo pareggiando la contesa. Alla fine i giallorossi vanno nuovamente in ...

Roma - vittoria e batticuore contro il Torino : Zaniolo ed El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi : La Roma batte il Torino a fatica, sprecando un doppio vantaggio e chiudendo la gara solo nel finale: la prestazione di Zaniolo e il gol vittoria di El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi Dopo la sosta a cavallo fra i due anni e gli impegni di Coppa Italia, torna finalmente la Serie A. La gara d’apertura della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, vedere Roma e Torino affrontarsi in una gara divertente e piena di ...

Serie A - anticipo Roma-Torino 3-2 : 17.05 La Roma inaugura il 2019 con una vittoria a spese del Torino: all'Olimpico è 3-2 nella prima di ritorno. Giallorossi a 33 punti, granata fermi a 27. Al 15' la Roma passa con un caparbio Zaniolo, al secondo colpo dopo respinta di Sirigu. Raddoppio giallorosso di Kolarov su rigore (fallo del portiere su El Shaarawy) al 34'. Prima dell'intervallo, palo esterno di Iago Falque. In avvio di ripresa accorcia Rincon (51') poi il pari di Ansaldi ...

Roma - che fatica : battuto il Torino (3-2) con Zaniolo più Kolarov e El Shaarawy : La Roma ha battuto il Torino all'Olimpico per 3-2 grazie ai gol di Zaniolo, Kolarov (rigore) e El Shaarawy. Per i granata sono andati in gol Rincon e Ansaldi, che avevano...

Roma-Torino 3-2 : El Shaarawy firma il gol vittoria - dopo la rimonta granata : La Roma batte il Torino all'Olimpico per 3-2. I giallorossi comandano il primo tempo, chiuso sul 2-0 con rete di un super Zaniolo e Kolarov su rigore, ma si buttano via nella ripresa, facendosi ...

