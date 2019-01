Rischio recessione - governo : "Crescita ci sarà" : Il governo replica all'allarme di Bankitalia su una possibile nuova recessione. 'La manovra e le riforme assicureranno al paese una crescita sostenuta', affermano fonti di Palazzo Chigi, mentre il ...

Bankitalia taglia la stima di crescita del Pil per il 2019 : "Rischio recessione" : La Banca d'Italia rivede la stima di crescita del Pil 2019passando dall'1% allo 0,6% e vede la possibilità di una recessione tecnica dal quarto trimestre 2018. Forza Italia e Pd: "Un disastro". Palazzo Chigi: "La manovra resta valida, assicureremo una crescita sostenuta"

Bankitalia lancia l’allarme : “Italia Rischio recessione - possibile aumento spread” : La Banca d’Italia non pare avere lo stesso ottimismo del governo gialloverde. Via nazionale non fa sconti all’economia italiana e taglia le stime di crescita per il 2019, prevedendo che il Pil crescerà di appena lo 0,6% quest’anno, a fronte dell’1% di espansione stimato in precedenza e previsto dal governo. Una doccia fredda per l’esecutivo Conte che potrebbe essere costretto a una manovra correttiva se queste stime si materializzassero. Sempre ...

Allarme Bankitalia : 'Italia a Rischio recessione'. Di Maio : 'Stime apocalittiche' : La scure non era inattesa ma è ugualmente pesante. Per il 2019 anche la Banca d'Italia taglia fortemente le stime di crescita del Pil dall'1% allo 0,6% con una possibilità di 'recessione tecnica', ...

Rischio RECESSIONE/ Pil e manovra correttiva - il Governo trema in vista delle europee : Le prospettive per l'economia non sono buone e questo potrebbe avere delle conseguenze anche per il Governo nei prossimi mesi precedenti le europee

Carige - Mps e Bari : Bce e Rischio recessione complicano le crisi : La questione bancaria rischia di riaprirsi e creare insidie impreviste - come capitato ai Governi Renzi e Gentiloni - all’Esecutivo Lega-M5S in vista delle elezioni europee...