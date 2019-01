Rischio recessione - governo : "Crescita ci sarà" : Il governo replica all'allarme di Bankitalia su una possibile nuova recessione. "La manovra e le riforme assicureranno al paese una crescita sostenuta", affermano fonti di Palazzo Chigi, mentre il ...

Bankitalia taglia la stima di crescita del Pil per il 2019 : "Rischio recessione" : La Banca d'Italia rivede la stima di crescita del Pil 2019passando dall'1% allo 0,6% e vede la possibilità di una recessione tecnica dal quarto trimestre 2018. Forza Italia e Pd: "Un disastro". Palazzo Chigi: "La manovra resta valida, assicureremo una crescita sostenuta"

Bankitalia lancia l’allarme : “Italia Rischio recessione - possibile aumento spread” : La Banca d’Italia non pare avere lo stesso ottimismo del governo gialloverde. Via nazionale non fa sconti all’economia italiana e taglia le stime di crescita per il 2019, prevedendo che il Pil crescerà di appena lo 0,6% quest’anno, a fronte dell’1% di espansione stimato in precedenza e previsto dal governo. Una doccia fredda per l’esecutivo Conte che potrebbe essere costretto a una manovra correttiva se queste stime si materializzassero. Sempre ...

Allarme Bankitalia : 'Italia a Rischio recessione'. Di Maio : 'Stime apocalittiche' : La scure non era inattesa ma è ugualmente pesante. Per il 2019 anche la Banca d'Italia taglia fortemente le stime di crescita del Pil dall'1% allo 0,6% con una possibilità di 'recessione tecnica', ...

Rischio RECESSIONE/ Pil e manovra correttiva - il Governo trema in vista delle europee : Le prospettive per l'economia non sono buone e questo potrebbe avere delle conseguenze anche per il Governo nei prossimi mesi precedenti le europee

Carige - Mps e Bari : Bce e Rischio recessione complicano le crisi : La questione bancaria rischia di riaprirsi e creare insidie impreviste - come capitato ai Governi Renzi e Gentiloni - all’Esecutivo Lega-M5S in vista delle elezioni europee...

Rischio recessione potrebbe mettere in forse RdC e Quota 100 : Indipendentemente da quali siano le cause fondamentali, l'Italia rischia di trovarsi ben presto in mezzo ad una nuova recessione economica. Almeno stando alle previsioni fatta dall'Oxford Economics. Il centro di analisi e previsioni economiche britannico, infatti, ha stimato che la crescita dell'economia italiana dovrebbe attestarsi quest'anno intorno allo 0,3%. E nel 2020 non dovrebbe andare oltre lo 0,7%. Di conseguenza, la probabilità di ...