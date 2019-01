Riot In rivolta film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

(Di sabato 19 gennaio 2019)Inè ilin tv sabato 192019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVInin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: Azione ANNO: 2015 REGIA: John Lyde: Dolph Lundgren, Matthew Reese, Danielle Chuchran, Eve Mauro, Chuck Liddell DURATA: 87 MinutiInin tv:Jack Stone organizza una rapina in banca. Ma il suo scopo è quello di essere preso e imprigionato per finire in cella con il boss russo Balam, che anche da dietro le sbarre continua a gestire il suo impero del crimine e a controllare una parte delle forze di polizia della città. Il boss infatti è detenuto in una grande cella speciale particolarmente sontuosa ...