Resistenza | business e welfare islamico | viaggio in Hamasland | lo Stato di

(Di sabato 19 gennaio 2019) Contrattano con l'inviato delle Nazioni Unite, l'ex ministro bulgaro Nickolay Mladenov, il rilascio dei tre carabinieri italiani assediati all'interno della struttura dell'Unrwa (l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi) a Gaza. Negoziano, con la mediazione dell'Egitto, una tregua con Israele. Costringono i funzionari dell'Autorità nazionale palestinese ad abbandonare le loro postazioni di controllo al valico di Rafah tra la Striscia e l'Egitto."Benjamin Netanyahu versa fondi a Hamas e noi ne paghiamo il prezzo", ha denunciato, il 28 dicembre scorso, uno stizzito Mahmud Abbas che ha così collegato l'ingresso a Gaza di milioni di dollari del Qatar (autorizzato da Israele) con la ripresa di attentati armati di Hamas in Cisgiordania. "Il premier israeliano in persona - denuncia a sua volta il presidente dell'Anp - prende i soldi e li passa a Hamas. Loro fanno entrare ...