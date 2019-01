REGIONALI | LEGNINI | ' ' NOSTRO PROGETTO NON CONFEZIONATO IN ALTRA REGIONE' '

"Il mio Abruzzo civico". Intervista a Giovanni Legnini - candidato del centrosinistra alle REGIONALI : Giovanni Legnini, perché ha deciso di candidarsi a presidente della Regione Abruzzo?Perché me lo hanno chiesto tantissimi cittadini, la maggioranza dei sindaci abruzzesi di ogni estrazione, che con il loro nome e cognome e controvento politico hanno inteso rivolgermi un appello pubblico. Sarebbe stato molto più difficile dire di no e restare immobile di fronte alla deriva politica in atto nel Paese. È questo il ...

REGIONALI Abruzzo - Legnini : Io molto oltre centrosinistra - con sindaci per cambio : Pescara - "Non sarò il candidato del centrosinistra, ma il candidato di tutti gli abruzzesi. Ricomprendero' il centrosinistra, ma andrò molto oltre". Così Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni Regionali in Abruzzo, questa mattina al Porto Turistico di Pescara, a margine della sua prima uscita ufficiale da aspirante governatore. Nei manifesti elettorali nessuna foto di Legnini ...

REGIONALI. Legnini pronto a candidarsi : 'Cercherò di dar vita ad una iniziativa politica che mi consenta di coltivare indipendenza ed inclusività sottolinea e che si rivolga direttamente alle donne e agli uomini abruzzesi e alle ...

REGIONALI Abruzzo - Legnini : Disponibile a candidarmi : L'Aquila - "L'appello della maggioranza dei sindaci alla mia candidatura a Presidente della Regione, ha suscitato in me grande emozione ed ha rafforzato la mia responsabilità per la scelta da compiere. Si tratta di una volontà diffusa che non posso ignorare. Per questo mi rendo Disponibile a candidarmi". Sono alcuni passaggi di una nota inviata dall'ex vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, a proposito della ...

Elezioni REGIONALI - il Pd : 'Tra sette giorni la risposta di Legnini' : Durante l'incontro con la stampa il Segretario regionale Renzo Di Sabatino ha parlato anche dall'attuale situazione politica abruzzese, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sulla eventuale ...