Redivivo voucher Decathlon da 500 euro su WhatsApp | come si ripete il tentativo di truffa

optimaitalia

(Di sabato 19 gennaio 2019)Ci era mancato o forse no. Una nuova ondata dista inondando le chatdi moltissimi italiani in questa seconda parte del mese di gennaio. Non è la prima volta che ci confrontiamo con un presunto buono della nota catena di articoli e abbigliamento sportivo (la prima volta è stata nel 2016) e forse non sarà neanche l'ultima. Più che necessario è dunque ritornare sull'argomento per far comprendere ai nostri lettori che siamo al cospetto non solo di una bufala ma anche di un vero e propriodi.Ilda 500giunge suun messaggio di testo contenenze anche un link al presunto sito del marchio. La notizia virale è quella che la catena starebbe regalando 200da 500per festeggiare i suoi trent'anni di attività: quest'ultima ricorrenza è pure fittizia visto che il primissimo negozio a nome del ...