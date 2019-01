Primavera | Milan-Fiorentina 1-2 | Roma-Udinese 2-0

#TwinSetOnTheRoad : la nuova campagna di Twinset Milano per la Primavera-estate 2019 [GALLERY] : Twinset Milano lancia la nuova campagna pubblicitaria primavera estate 2019: #TwinsetOnTheRoad Twinset sceglie Milano come set della nuova campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2019, scattata dal fotografo Giampaolo Sgura e interpretata dalle top model Faretta e Birgit Kos. Dopo aver esplorato gli scenari californiani, le Lowlands scozzesi e le atmosfere della ‘swinging’ London, il viaggio on the road di Twinset prosegue tra le vie ...