Prima giornata dell’Esposizione Internazionale Felina di Padova | ecco il vincitore e la

Geologia : il 20 Gennaio la Prima giornata Nazionale dei Terremoti : Per diffondere la consapevolezza del rischio sismico e la cultura della prevenzione, a partire dalle scuole, l‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha istituito la prima Giornata Nazionale dei Terremoti: la celebra il 20 Gennaio, aprendo le porte della sua sede centrale, a Roma. “Abbiamo voluto questa Giornata perché ci sia un momento di riflessione e informazione ogni anno, per non dimenticare i Terremoti ed essere ...

Under 14 Regionali - tutto sulla Prima giornata : SUL GIORNALE IN EDICOLA QUATTRO PAGINE DEDICATE ALL'Under 14 Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale . Abbiamo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Dawid Kubacki firma la Prima vittoria in carriera su Kraft e Stoch - giornata no di Kobayashi. Alex Insam subito fuori : La perfezione del numero sette sta anche nella sua maledizione: nessuno è riuscito a imporsi tante volte di fila nella Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Non fa eccezione neppure l’uomo che sta dominando la stagione 2018-2019, Ryoyu Kobayashi, che incappa in una giornata no e, dopo sei successi consecutivi, deve cedere il passo. A vincere è così il polacco Dawid Kubacki, che dopo un’infinita rincorsa si prende finalmente la sua ...

F1 – Verstappen sconta la Prima giornata di servizi sociali - Max entusiasta all’e-prix di Marrakech : “felice di essere qui” : Verstappen ha scontato ieri, in occasione dell’e-prix di Marrakech, la sua prima giornata di servizi sociali dopo il battibecco con Ocon nel Gp del Brasile Come tutti gli appassionati di motori ricorderanno, dopo il Gp del Brasile, un Max Versteppen furente raggiunse il box di Esteban Ocon dove si consumò il battibecco (giunto quasi alle botte) per cui l’olandese fu punito dalla FIA. Ieri, il pilota della Red Bull ha dovuto ...

Australian Open 2019 - Prima giornata (14 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Spetterà a Maria Sharapova dare il via al programma sulla Rod Laver Arena nella prima giornata dell’Australian Open 2019. La russa, testa di serie n. 30, scenderà in campo lunedì mattina alle 11 ora locale (la 1.00 in Italia) per affrontare nel suo match di primo turno la qualificata inglese Harriet Dart. Subito dopo spetterà allo spagnolo Rafael Nadal (testa di serie n.2 del seeding) calcare il campo del Centrale affrontando la wild card ...

Short Track – Italia perfetta nella Prima giornata degli Europei! : A Dodrecht, in Olanda, Valcepina, Maffei, Sighel, Dotti e Antonioli avanti in tutte le distanze individuali, Confortola in due su tre ed entrambe le staffette già qualificate per le semifinali Si aprono alla grande gli Europei di Dordrecht per l’Italia dello Short Track. In Olanda, nella giornata d’esordio dedicata alle batterie di qualificazione, la Nazionale degli allenatori Anthony Barthell ed Assen Pandov centra il pass per ...

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : inizia bene la corsa al podio di Francesca Lollobrigida. L’azzurra è seconda dopo la Prima giornata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di Speed skating: oggi, venerdì 11 gennaio, a Collalbo inizierà la rassegna continentale. Saranno otto gli azzurri impegnati (sette effettivi più una riserva) sull’ovale italiano alla ricerca dei titoli allround e sprint. Per quanto riguarda gli uomini per l’allround saranno in pista Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Gabriele Galli, con Michele ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 14a Giornata Campionato Primavera : Campionato Primavera - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 14° Giornata del girone d’andata, prima del nuovo anno, su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della...

Basket - 17a giornata Eurolega 2019 : Milano attende un Barcellona in grande condizione nella Prima di due sfide decisive : Si apre domani, mercoledì 9 gennaio, una delle settimane più importanti per il cammino di Milano nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia accoglie al Forum il Barcellona per la diciassettesima giornata della massima competizione europea, in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la conquista dei playoff. La squadra allenata da Simone Pianigiani dovrà ripetere quanto di buono fatto vedere nel successo contro il ...

Tiro a Volo – Campionato invernale di Compak : Prima giornata all’insegna di Albeni : Compak: Abeni il migliore nella prima giornata del regionale Dalle pedane del Tav Bergamo ha preso il via, sabato e domenica scorsa, il Campionato invernale di Compak con allo start 88 tiratori in rappresentanza di 11 sodalizi lombardi. A dirigere e coordinare le operazioni di questo circuito che consta di 5 prove, tutte sulla distanza dei 75 piattelli ciascuna con la possibilità di poter scartare la prestazione meno performante, il ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Prima sconfitta di Venezia! Impresa di Broni - Schio si avvicina : Si è disputata la 12^ giornata della Serie A1 di Basket femminile e non sono mancati i colpi di scena. La capolista Venezia, infatti, è incappata nella prima sconfitta stagionale: le lagunari sono crollate sul campo di Broni per 74-68, le padrone di casa hanno piazzato un fenomenale 19-7 nell’ultimo quarto e sono così riuscite a realizzare l’Impresa grazie in particolar modo ai 35 punti della stellare Wojta mentre alla capolista non ...

Ascolti tv 2 gennaio : I soliti ignoti vince la giornata - Basta un paio di baffi la Prima serata : Non è un programma di prima serata a vincere la giornata del 2 gennaio a livello di Ascolti: è infatti I soliti ignoti – Il ritorno, quiz in access prime time condotto da Amadeus ad aggiudicarsi il record assoluto di spettatori per il secondo giorno del 2019. La trasmissione ha infatti totalizzato il 21,5% di share con ben cinque milioni e mezzo di spettatori, accumulando 500.000 persone in più rispetto a Basta un paio di baffi, il primo ...