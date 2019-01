Previsioni astrologiche del giorno 20 gennaio | sottotono i Pesci | Bilancia nervosi

Previsioni astrologiche Toro 2019 : tempo di decisioni amorose e lavorative : Le persone nel segno del Toro potrebbero vedere rosso, ma soltanto nei primi due mesi del 2019. A gennaio e febbraio sia l'amore che il lavoro potranno vederli succubi di situazioni stagnanti al lavoro ed immischiati in relazioni insoddisfacenti nell'ambito amoroso. Sarà necessaria molta pazienza per mettere a posto le questioni più urgenti a partire dal mese di marzo. Il 2019 sarà un anno di situazioni imprevedibili con persone inaspettate ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi 9 gennaio : Previsioni astrologiche : oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 di Paolo Fox: le previsioni segno per segno Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 9 gennaio. Ieri Fox ha anticipato le previsioni di oggi. Segni di Acqua: il Cancro deve fare una scelta e tagliare i rami secchi. Lo Scorpione potrà raggiungere obiettivi importanti. I Pesci sono molto concentrati sul ...

Previsioni astrologiche settimanali fino al 13 gennaio : stanco il Cancro : Prosegue il mese di gennaio per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le Previsioni astrologiche per quanto riguarda il lavoro, l'amore e la salute nel periodo compreso tra lunedì 7 e domenica 13 gennaio 2018? Ecco le stelle della settimana con l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci. Le predizioni su lavoro, amore e salute Ariete: in questa settimana sono in arrivo delle buone occasioni per il segno. Non mancheranno giornate positive sin dalle prime ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 dicembre : feste al top per Scorpione : È arrivata anche l'ultima settimana del mese di dicembre. Scopriamo quali sono le Previsioni della settimana di Natale e dei giorni che precedono l'arrivo del nuovo anno. Di seguito, amore, lavoro e salute del periodo compreso tra lunedì 24 e domenica 30 dicembre. Oroscopo della settimana di Natale Ariete: con Mercurio nel segno, vivrete un buon momento a livello sentimentale. Non mancheranno giornate ricche di emozioni. È il momento giusto di ...

Oroscopo Paolo Crimaldi 2019 : le Previsioni astrologiche dell’anno : Oroscopo 2019: previsioni astrologiche di Paolo Crimaldi per tutti i segni zodiacali Anche Paolo Crimaldi, come tutti i suoi colleghi astrologi, ha già svelato alcune anticipazioni sulle sue previsioni dell’Oroscopo del 2019, a pochi giorni dall’arrivo dell’anno nuovo. Della situazione delle stelle secondo Paolo Crimaldi ne parliamo in questo articolo, riportando alcune previsioni astrologiche dell’Oroscopo 2019 tratte ...

Previsioni astrologiche del weekend 22-23 dicembre : recupero sentimentale per Sagittario : Il weekend che precede la vigilia di Natale è giunto. Quali sono le Previsioni astrologiche che riguardano le giornate di sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018? Ecco le stelle da Ariete a Pesci con l'oroscopo su lavoro, amore e salute. Ariete: è un buon momento per fare una vacanza, magari approfittando delle festività. Nella giornata di domenica potrebbero nascere degli scontri, cercate di non essere eccessivamente polemici....Continua a leggere

Previsioni astrologiche sabato 15 : giornata decisiva per lo Scorpione : Eccoci giunti all'appuntamento giornaliero con l'oroscopo dedicato alla giornata di domenica 15 dicembre. Mercurio è entrato in Sagittario e porta una ventata di energia positiva, facilitando le comunicazioni e riscaldando i rapporti interpersonali di ciascun segno zodiacale. Favoriti nelle Previsioni astrologiche sono l'Ariete, dedito al lavoro, e il Cancro che vive i sentimenti con spirito innovativo. Nell'oroscopo di domenica finalmente si ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre : Previsioni astrologiche : previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre a I FattI Vostri Torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 12 dicembre 2018. Ieri Fox ha anticipato l’Oroscopo di oggi dei 12 segni zodiacali. Per quanto riguarda i segni d’acqua, il Cancro deve riflettere prima di agire. Favoriti gli incontri per lo Scorpione. I Pesci ...

Paolo Fox : oroscopo 2019 - segni di fuoco. Le Previsioni astrologiche : oroscopo 2019 di Paolo Fox, segni di fuoco: le previsioni dell’Ariete Mancano poco più di due settimane all’arrivo dell’anno nuovo, per il quale Paolo Fox svelerà le previsioni del suo oroscopo durante la puntata speciale de I Fatti Vostri che andrà in onda lunedì 31 dicembre ma, le anticipazioni delle sue previsioni dell’oroscopo del 2019 le ha già rese note di recente su un numero speciale di DiPiùTv uscito in edicola ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 10 al 16 dicembre : giù il Toro - bene il Leone : Inizia la seconda settimana del mese di dicembre 2018. Scopriamo l'oroscopo per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 10 e domenica 16 dicembre. Di seguito, le Previsioni astrologiche con le stelle su salute, amore e lavoro segno dopo segno. Ariete: con Mercurio nel segno vivrete una buona settimana soprattutto a livello sentimentale. Vi sentite particolarmente energici in questo periodo ed in ambito lavorativo prenderete molte ...

Previsioni astrologiche del weekend 8 e 9 dicembre : incontri per Bilancia e Acquario : Un nuovo weekend del mese di dicembre 2018 è giunto. Quali saranno le Previsioni che riguardano tutti i segni zodiacali nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 dicembre? Di seguito l'oroscopo con le stelle sul lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: nella giornata di sabato sarete più disponibili in campo amoroso, domenica sarà difficile evitare una discussione. In campo lavorativo cercate di fare le cose con calma, riflettete ...

Previsioni astrologiche del weekend 24-25 novembre : passi avanti per Toro e Vergine : Ultimo weekend del mese di novembre in arrivo. Scopriamo nel dettaglio le Previsioni astrologiche e le stelle che riguardano tutti i segni zodiacali nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 novembre 2018. L'oroscopo per tutti i segni del 24 e 25 novembre Ariete: domenica sarà una buona giornata per voi, è possibile che ci siano dei trasferimenti o cambiamenti in campo lavorativo. Per quanto riguarda l'amore, vivrete delle belle emozioni. Toro: ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 novembre : Previsioni astrologiche : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 22 novembre 2018: le previsioni Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 22 novembre. Quali saranno i segni più fortunati del giorno? L’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più attesi de I Fatti Vostri, la storica trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì che va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 prima di cedere la linea al Tg2. Il Sole passa nel segno del Sagittario che dà forza ...

Affinità di coppia e Previsioni astrologiche tra i segni dello Zodiaco sull'amore : La parola Affinità, dal latino "affine" che significa confinante, esprime l'essere simili in coppia, condividendo gli interessi, i desideri e le sensazioni. Sarà chiaro che alcuni Pianeti, influenzando le relazioni umane, possono produrre dei comportamenti nei confronti degli altri. In particolar modo il Sole, la Luna, Mercurio, Venere e Marte incidono positivamente o negativamente su alcuni segni di Aria, di Terra, di Fuoco e di Acqua. Anche se ...