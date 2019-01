Presentata la nuova stagione degli Amici della Musica di Foligno

Moto Gp - Presentata la nuova Ducati : Dovizioso : 'Lotterò per il titolo' : Una Moto pronta 'per vincere'. Andrea Dovizioso scommette sulla nuova Ducati , presentata oggi a Neuchatel, primo team della MotoGP a inaugurare la stagione 2019. 'L'anno scorso è stato un anno ...

MotoGP - Presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

Presentata alla stampa la nuova mostra Aio n nei Sassi della scultrice Manzon : Louise Manzon scandaglia la paura dell'altro e dell'alterità riportando la cronaca in una prospettiva fluida, dove la disperazione lascia spazio alla naturale vocazione del genere umano, la ricerca ...

Soulja Boy si ributta nel mercato console : Presentata la nuova portatile : "Artigianato di qualità e fashion design a un prezzo ragionevole": si presenta così la nuova SouljaGame Handheld apparsa nello store del controverso rapper DeAndre Cortez Way, in arte Soulja Boy. Non pago delle recenti minacce legali di Nintendo che lo hanno costretto a ritirare il proprio stock di hardware da gioco, Soulja Boy introduce una nuova soluzione che non può non ricordare nell'aspetto la portatile di casa Sony, PlayStation Vita.Come ...

Pitti Uomo – Presentata a Firenze la nuova collezione di orologi Ducati-Locman : Presentata a Pitti Immagine la seconda collezione di orologi Ducati-Locman. Una nuova e accattivante collezione di orologi 100% italiana. Una partnership all’insegna dell’innovazione e del design Ducati e Locman, azienda di orologeria dell’Isola dell’Elba, come lo scorso anno insieme a Pitti Immagine per presentare la nuova linea di orologi unici, sportivi e tecnologici per gli appassionati del Made in Italy e delle due ruote. Anche per il ...

Australian Open – Presentata la nuova linea tennis di Sergio Tacchini per il primo Slam dell’anno : Sergio Tacchini presenta la nuova linea tennis indossata a Melbourne dagli atleti del team Il colore è il tema della collezione Sergio Tacchini Primavera Estate 2019, e la prima linea tennis della stagione risponde al tema con un tripudio di colori vivaci. Le linee tennis da uomo e da donna debutteranno con i tennisti ST sui campi Australiani di Melbourne per gli Australian Open 2019. Prendendo a ispirazione il prisma con i giochi di ...

Verrà Presentata alla BIT di Milano la nuova brochure turistica di Custonaci. : Verrà ufficialmente presentata alla BIT , «Borsa Internazionale del Turismo», di Milano, presso lo stand della «Regione Siciliana», il prossimo 10 febbraio la nuova brochure turistica della «Città di ...

MotoGP : la nuova Ducati sarà Presentata in Svizzera il 18 gennaio. La GP19 punta al titolo mondiale : Siamo ormai agli sgoccioli del 2018 ed è stato un anno con un po’ di rimpianti per Andrea Dovizioso e la Ducati. La Rossa, infatti, avrebbe potuto lottare fino alla fine con Marc Marquez nel mondiale MotoGP, vi fosse stata soprattutto nella prima parte dello stesso maggior continuità. Si impara dai propri errori, come si suol dire, ed ecco che la scuderia di Borgo Panigale è pronta per una nuova sfida. Il 18 gennaio nella città di ...

MotoGp - la Yamaha esce allo scoperto : ecco quando verrà Presentata la nuova M1 : La Casa di Iwata ha reso noto il giorno in cui verranno accesi i riflettori la M1 con cui Valentino Rossi andrà a caccia del decimo titolo Tutti i big team della MotoGp stanno ufficializzando la data di presentazione delle moto 2019, svelando anche la location in cui verrà svolta la cerimonia. Alessandro La Rocca/LaPresse La Yamaha ha scelto Jakarta per l’unveiling della nuova M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi, fissando come ...

VIDEO La nuova maglia di Fabio Aru - Presentata la divisa della UAE Emirates per il 2019 : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova maglia dalla UAE Emirates, team che milita nel World Tour e di cui fa parte Fabio Aru. L’abbigliamento, prodotto da Champions System, si distingue per l’eleganza del disegno centrale che rimanda alla bandiera degli Emirati Arabi Uniti e per la nitidezza del bianco che permette così di mettere in risalto i colori degli sponsor principali (tra cui spiccano in particolar modo Fly Emirates ...

F1 - quando viene Presentata la nuova Ferrari 2019? Data - programma e orario : Martedì 15 febbraio 2019 verrà presentata ufficialmente la nuova Ferrari. Quel giorno potremo ammirare la vettura che disputerà il Mondiale 2019 di Formula Uno e che andrà a caccia del titolo iridato dopo l’ultima sfortunata stagione, a Maranello stanno già lavorando sul nuovo progetto (denominato 670, ma il nome completo lo scopriremo appunto solo il 15 febbraio). Mancano quindi due mesi alla presentazione della nuova Rossa, ...