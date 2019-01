Parte Tempesta di Ghiaccio su Fortnite | ecco cosa succede con l’evento

optimaitalia

(Di domenica 20 gennaio 2019)Il successo dipare non volersi arrestare. Per tutta fortuna della folta schiera di appassionati che popola quotidianamente la Battaglia Reale di Epic Games. Il merito è degli stessi sviluppatori, capaci di mantenere vivo l'interesse di un videogioco che pare imbattibile. Videogioco rivolto (anche) ad un pubblico "casual" intendiamoci, ma che ha l'inattaccabile merito di sapersi rinnovare ad ogni aggiornamento. L'ultimo - il 7.20 - ha non a caso portato con sé un nuovo evento speciale in-game, che sta cambiando inevitabilmente la grande isola che ospita gli sconti tra gamer su un po' tutte le piattaforme presenti sul mercato.Dopo i rumor a susseguirsi in rete negli ultimi giorni, unadisi è abbattuta su: Battle Royale, intenzionata a stravolgere - almeno per qualche tempo - la routine dei fan. La misteriosa Sfera apparsa su Picco Polare si è ...