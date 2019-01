«Origini e approdi» secondo gli alunni delle scuole medie | le foto

vanityfair

(Di sabato 19 gennaio 2019) Amine, 1FEdoardo, 3ELisa, 3FEmma, 3DFaben, 3FFebe, 2FIvan, 2AJosé Luis, 3BMaisaa, 1GMariam, 3CMonica, 1GOmar, 2DPaolo, 2ASara, 3FYasmine, 3DCherin, 2GPer Faben lesono l’odore del pane appena sfornato da sua nonna. Riempiva la casa ogni mattina, quando viveva con lei in Etiopia. Per Emma invece sono la favola di Pinocchio, quella che gli leggeva ogni sera suo nonno, seduti uno accanto all’altro sul divano. Oggi lui non c’è più e stringere quel libro fa sentire Emma un pò meno sola.Da dove veniamo? Cosa sappiamo del nostro passato? Si sono interrogati su questo glidella Scuola Media Pertini di Milano, all’interno del progetto Storie illustrate di minori migranti, realizzato, in collaborazione con l’organizzazione umanitaria Terre des Hommes, da Raccontami, fondata dalla giornalista Claudia Bellante e ilgrafo Mirko Cecchi. Da tutto ...