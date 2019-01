Opel Zafira | nuova vita | arriva Life | versione a 9 posti

Opel Zafira Life : la monovolume trasformista soddisfa ogni esigenza [FOTO] : La nuova Zafira Life viene proposta in tre differenti livelli di lunghezza e in 4 configurazioni dedicate all’abitacolo La Casa del Fulmine ha svelato la nuova Opel Zafira Life , versatile monovolume che continua una tradizione lunga ormai da 20 anni. La nuova Zafira Life viene proposta in tre differenti lunghezze: Life S da 4.60 metri, i Life M da 4.95 m e Life XL da 5,30 metri, mentre l’abitacolo può ospitare da 5 a 8 passeggeri. La ...

Opel - Debutta in gamma la Zafira Life : La Opel introduce nella gamma la Zafira Life, che debutterà in pubblico al Salone di Bruxelles e potrà essere ordinata a partire da febbraio. Al di là della denominazione non ci sono parentele dirette con il modello attualmente a listino al quale si affiancherà: la Zafina Life deriva infatti dallo stesso progetto che vede coinvolti anche Citroën, Peugeot e Toyota per i veicoli commerciali e i derivati per trasporto passeggeri con i modelli ...