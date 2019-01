Ondata di caldo record in Australia | sfiorati i 50 gradi

Ondata di caldo record in Australia : picchi di +35°C per le temperature minime notturne : Ondata di caldo record in Australia: si registrano picchi di oltre +35°C per le minime notturne, e la situazione potrebbe anche peggiorare. A Noona, nel Nuovo Galles del Sud, la scorsa notte la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i +35,9°C: la temperatura minima più alta mai registrata nel Paese secondo il prestigioso Bureau of Meteorology Australiano. L’Agenzia governativa prevede inoltre temperature sopra i +42°C “in vaste ...

Ondata di caldo in Australia : le città del Paese tra le più roventi al mondo : Un’Ondata di afa ha colpito l’area sudorientale dell’Australia, tanto che negli ultimi giorni le città del Paese sono state tra i posti più caldi al mondo. Secondo il prestigioso Bureau of Meteorology Australiano, gli ultimi 4 giorni sono stati tra i primi dieci più caldi mai registrati, con temperature che hanno sfiorato i 50°C in alcune zone: “Con il Sud dell’Australia che ha infranto ieri alcuni primati storici, ...

Australia : Ondata di caldo record e rischio incendi - picco di 49 - 3°C a Marble Bar : Un’ondata di caldo è in atto in Australia: sono state rilevate temperature record e i vigili del fuoco sono stati allertati per il rischio incendi. In alcune zone dell’Australia Meridionale la colonnina di mercurio ha superato di 16°C la media stagionale. A Marble Bar, in Australia Occidentale, sono stati rilevati giovedì 49,3°C: è stata la città più calda del Paese. Temperature superiori a 40°C vengono registrate nella maggior parte ...

Ondata di caldo a Natale in Australia : picchi di oltre 40°C : Giorni di Natale con caldo e afa record in Australia: le temperature – riporta la CNN – sono al di sopra di 24°C in molte aree del Paese con picchi, in alcune zone, sopra i 40 °C. L’Australian Bureau of Meteorology ha diramato l’allarme per possibili incendi in molte località del Paese. L'articolo Ondata di caldo a Natale in Australia: picchi di oltre 40°C sembra essere il primo su Meteo Web.

Emergenza incendi in Australia : temperature record - prosegue l’Ondata di caldo : E’ piena Emergenza incendi in Australia, nel Queensland, dove si registrano oltre 100 grandi incendi boschivi alimentati da forti venti dall’entroterra e temperature record, fino a +45°C. Tutto ciò mentre a Sydney una tempesta ha riversato in un giorno la quantità di pioggia di un mese, causando due morti e il caos trasporti. Nel Queensland alcune cittadine sono state evacuate, le scuole sono chiuse, molte abitazioni sono state ...

Previsioni Meteo Dicembre 2018 - mappe incredibili per la prossima settimana : il primo mese dell’Inverno inizia con un’Ondata di Super-Caldo! : Previsioni Meteo Dicembre 2018 – Mancano pochi giorni alla fine di Novembre e dell’Autunno Meteorologico più caldo della storia: Sabato sarà il primo giorno di Dicembre e dell’Inverno Meteorologico 2018/2019. E le prospettive Meteorologiche per i primi giorni della stagione fredda potrebbero subito riservare una sorpresa clamorosa: proprio nella prima parte della prossima settimana, infatti, tutto il Mediterraneo centrale e ...