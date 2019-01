Nuova strage di Migranti | 117 morti Sea Watch ne soccorre altri 47 Salvini | si scordino

Strage Corinaldo - 17enne indagato : "non ero in discoteca"/ Nuova pista - rottura impianto fumo artificiale? : Corinaldo , Strage in discoteca: 8 indagati, le ultime notizie. Spunta Nuova pista , malfunzionamento del fumo artificiale dietro la tragedia?

Nuova strage di balene in Nuova Zelanda : 51 si arenano e muoiono : Nuova strage in Nuova Zelanda: 51 balene pilota sono morte dopo essersi arenate, meno di una settimana dopo che altre 145 e 9 orche pigmee sono morte in circostanze simili. Ben 90 balene si sono spiaggiate a Hanson Bay, nelle isole Chatham: quando lo staff del dipartimento per la conservazione è giunto sul posto, circa 40 erano riuscite a ritirarsi ma per le altre non c’è stato nulla da fare. L'articolo Nuova strage di balene in Nuova ...