NBA – Cousins a due facce | “ritorno? Felice come un bambino | ma la standing ovation

sportfair

: Il debutto di DeMarcus Cousins coi Warriors è andato molto meglio del previsto: 14 punti e 6 rimbalzi in 15’, un cr… - dchinellato : Il debutto di DeMarcus Cousins coi Warriors è andato molto meglio del previsto: 14 punti e 6 rimbalzi in 15’, un cr… - Claudione_B : RT @Basketcaffe: #NBA - Era il debutto più atteso della stagione e non ha tradito: DeMarcus #Cousins protagonista della vittoria #Warriors… - dchinellato : ICYMI Tutto sul debutto da 8 in pagella di DeMarcus Cousins dei Warriors: dai 14 punti in 15 minuti alla doccia al… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) DeMarcusfelicissimo per l’esordio in maglia Warriors: l’ex Pelicans però bacchetta media e tifosi per l’ovazione ricevuto, a suo dire alquanto finta Nella notte italiana, DeMarcusha fatto il suo esordio con la maglia dei Golden State Warriors. Il centro ex Pelicans ha messo insieme 14 punti, 3 assist, 6 rimbalzi in 15 minuti di gioco, prima di uscire per 6 falli commessi. Il solito ‘Boogie’, prendere o lasciare. Al termine della gara vinta dagli Warriors sui Clippers, il centro degli Warriors si è detto contento per il rientro in campo, ma ha rilasciato anche qualche dichiarazione polemica per il ‘troppo affetto’ ricevuto, giudicato, a suo dire, finto: “mi sono sentitounla mattina di Natale. E’ stato un lungo viaggio, l’ho ripetuto spesso, ma questo è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Poter ...