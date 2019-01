Nadia Toffa | l' annuncio su Instagram | «Torno in tv con i miei capelli»

Nadia Toffa domenica alle Iene 'Torno con i miei capelli le piccole gioie della vita' : domenica sera Nadia Toffa torna alle Iene su Italia 1 e 'non sta nella pelle' come dice in un post sui suoi social. La conduttrice, che sta combattendo la sua battaglia contro il cancro che ha ...

Nadia Toffa - lo sfogo su Twitter : “Siete feccia. Vi denuncio” : Nadia Toffa continua a combattere la sua battaglia contro la malattia e lo fa come sempre condividendo gioie e dolori con i tanti fan che la sostengono sui vari social. Com’è prevedibile, però, accanto alle tante persone sempre pronte a darle una parola di conforto, c’è anche chi non smette di muovere critiche o addirittura di scagliarsi contro la conduttrice con offese pesanti e inappropriate. Se nella maggior parte dei casi Nadia si lascia ...

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : Nadia Toffa è stata nominata cittadina onoraria di Taranto. L’inviata delle Iene ha condiviso la sua gioia per questo riconoscimento importante con un post su Instagram e Facebook. Sorridente e bellissima, Nadia ha pubblicato uno scatto che la ritrae nella sale del Comune di Taranto mentre stringe fra le mani l’attestato consegnato da Rinaldo Melucci, sindaco della città che ha realizzato la cerimonia di conferimento della ...

Nadia Toffa riceve la cittadinanza onoraria di Taranto : La conduttrice tv Nadia Toffa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto per il suo impegno e la solidarietà dimostrati nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata. La Toffa è in città da questa mattina e in collegamento con la trasmissione “Mattino Cinque” e con Federica Panicucci ha detto di essere molto orgogliosa e di sentirsi tarantina. Ha anche ricordato che il capoluogo di provincia soffre da tanto tempo i ...

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : “Questa città ce la può fare. La vita è questa - devi trasformare la sfiga in sfida” : “Buongiorno amici cari oggi è una giornata speciale per me. Sono diventata cittadina onoraria di Taranto. città martoriata e che amo e che difenderò sempre, come difenderò sempre tutte le città che in Italia vengono sfruttate e martoriate dall’inquinamento. È una promessa. Vi abbraccio e vi auguro una splendida giornata”. Queste le parole pubblicate su Facebook dalla Iena Nadia Toffa assieme alla foto che la ritrae assieme ...

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : ‘Siete la mia forza’ : “Sono io a ringraziare voi. Siete la mia forza”. Lo ha detto Nadia Toffa, inviata e co-conduttrice delle Iene, durante la cerimonia in cui le è stata assegnata la cittadinanza onoraria di Taranto. “Questa città ripartirà dai quartieri più martoriati, Paolo VI, Tamburi, perché – ha aggiunto – i tarantini sono forti, si sanno rialzare”. L’inviata delle Iene più volte si è occupata dell’Ilva e ...