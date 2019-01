Modica 2018 | 2 milioni di euro spesi per manutenzioni | ecco come

Polizia Locale Modica : 99 denunce nel 2018 : 99 le persone denunciate dal Nope (Nucleo Operativo di Polizia Edilizia ed Ecologica) della Polizia Locale di Modica nel 2018. Report di fine anno.

2018 Anno mirabilis per il cioccolato di Modica IGP : Il Consorzio di Tutela consegna alla storia questo traguardo che dona alla città perché possa rappresentare un punto di rilancio per l'economia del territorio. Un lavoro certosino quello condotto dal ...

Siracusa - premio Award 2018 al Modicano Orazio Modica Ragusa : Il Modicano Orazio Modica Ragusa, parrucchiere e titolare dei Centri Winner di Modica e Catania è stato insignito del premio Award 2018 a Siracusa

Modica - bilancio di fine anno del sindaco Abbate : un 2018 ricco di risultati positivi : Il classico e immancabile brindisi per concludere la conferenza stampa di fine anno del sindaco e della sua giunta per un bilancio dell'attività svolta nel 2018 e per le prospettive del 2019. Il 2018 ...

Modica 2018 : i vincitori di Chocochic : Premiazione Chocochic”: incartiAMO il cioccolato di Modica IGP”. I lavori dei vincitori saranno esposti perennemente al Museo di Modica

ChocoModica 2018 - il bilancio : nuova data per il 2019 : Fatto in conferenza stampa il bilancio dell'edizione di ChocoModica appena andata in archivio. Annunciate novità per la prossima edizione

ChocoModica 2018 ha chiuso con Siciliano Sono : L'edizione 2018 di ChocoModica ha chiuso i battenti con il concerto degli agrigentini "Siciliano Sono". Decine di migliaia di visitatori nei 3 giorni

ChocoModica 2018 : il programma di oggi : Dopo il successo del concerto, ieri sera, del cantante ragusano Lorenzo Licitra, ChocoModica 2018 si prepara alla giornata conclusiva.

ARTIGIANO IN FIERA 2018/ A Modica il cacao si lavora ancora come facevano gli aztechi - IlSussidiario.net : La storia dei dolci Peluso ha inizio nel 1964. Oltre al cioccolato, che si scioglie in bocca, anche panettoni e colombe sono delle vere prelibatezze

Lorenzo Licitra e Antonio Caprarica a ChocoModica 2018 : Lorenzo Licitra e Antonio Caprarica a ChocoModica 2018. Il cantante ragusano domani sera si esibirà in piazza Monumento alle ore 21

ChocoModica 2018 : La Via consegna il riconoscimento Igp : Il Cioccolato di Modica è IGP: il convegno dalle grandi firme al Garibaldi. Oggi l'Igp è arrivato ufficialmente a Modica. La consegna con La Via

Inaugurata l'edizione 2018 di ChocoModica con Giorgio Calabrese : Inaugurata stamattina l'edizione 2018 di ChocoModica. Presente il famoso professore Giorgio Calabrese noto per la varie trasmissioni su Rai

Il Pinoccolato a ChocoModica 2018 : Il “Pinoccolato”, l'opera dell'artista toscano Edoardo Malagigi, apre ufficialmente ChocoModica 2018. L'opera è alta 5 metri e ricoperta di cioccolato

Modica : divieti e parcheggi per ChocoModica 2018 : Il Comando della Polizia Municipale ha predisposto le vie di accesso, i divieti e i parcheggi in occasione di ChocoModica 2018. Ecco quali.