Milano | spara contro l' auto della scuola guida e scappa con la vettura

Milano - marocchino investe un agente. Il collega spara all'auto : Milano come il far west questo primo pomeriggio. Due marocchini, infatti, hanno investito un agente nel tentativo di fuggire da un controllo in zona Lorenteggio a Milano.Il fatto è accaduto alle 13 in via Pietro Colla. Due agenti del nucleo investigativo del commissariato Lorenteggio, in abiti borghesi, stavano effettuando un controllo sullo spaccio di droga quando si sono imbattuti in due nordafricani che li hanno insospettiti. Da qui è ...

Milano : assalto con kalashnikov a furgone portavalori - guardia spara in aria : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - assalto a un furgone portavalori. Stamane, intorno alle 7.30, tre uomini armati hanno preso d’assalto un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milan

Rapina in una farmacia a Milano : cadono in moto e si sparano addosso. Presi : Una Rapina che poteva costare caro in una farmacia di Milano. È entrata nell’esercizio commerciale impugnando una Beretta 9 per 21 e l’ha agitata davanti alle farmaciste, ridendo, per farsi consegnare l’incasso.“Non vi facciamo nulla, dateci i soldi, niente paura”, diceva Micol Chessa, classe 2000, “Cercavano il fondo cassa – ha raccontato la farmacista al Corriere Milano che ripercorrere i fatti, avvenuti attorno alle 20:30 di ...